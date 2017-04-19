Забужко рассказала, когда Донбасс начали обрабатывать "под Россию"

Украинская писательница Оксана Забужко заявила, что Донбасс начали обрабатывать "под Россию" еще с середины 90-х.

Об этом она рассказала в интервью "Апострофу".

В то же время литератор подчеркнула, что восток Украины технологично "зачищали" под "всю эту фигню, которая сейчас там творится".

"В 97-м году мой издатель хотел зайти с украинской книгой в донецкие магазины, и оказалось, что всю книжную дистрибуцию в Донбассе уже контролирует российский монополист", — отметила собеседница.

По ее словам, "кусок только-только зарождающегося украинского книжного рынка территориально уже был отхвачен: нужно было проситься к россиянам со своей, украинской книгой, чтобы ее просто поставили на полку".

"И так во всем, ничего украинского Донецку не полагалось… Позже, начиная с 2009-го, этот принцип сегрегации (политика принудительного отделения какой-либо группы населения — Ред.) распространили уже на все восемь, или на сколько они там рассчитывали, областей — на всю планировавшуюся территорию их так называемой "Новороссии", — добавила Забужко.

Ранее украинский писатель Василий Шкляр говорил, что война Украины и России продолжается уже несколько веков, она переходила в разные фазы, имела различне формы. Ознакомиться с другими мнениями автора можно в статье "Главреда".