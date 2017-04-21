Бойцы АТО спели новый хит о Путине, опубликовано видео

На Донбассе украинские военные исполнили новую песню о российском президенте Владимире Путине.

Видеоролик опубликован на странице волонтерского проекта "Вернись живым" в Facebook.

"Знакомьтесь! На баяне играет психолог 2-го батальона 53-й бригады – Роман Коноваленко. Подпевает ему командир Анатолий Штефан, заместитель комбата по морально-психологической работе. Они в полушаге от создания нового хита о Путине, который беспрекословно будут петь на всех стадионах Украины. ;) Согласитесь, таких бы психологов - и в каждый батальон", — написали волонтеры.

Напомним, ранее в Сети высмеяли словесные запинки Путина.