Запрещенные в Украине. Еще два российских исполнителя попали в "черный список"

Российские эстрадные исполнители Диана Гурцкая и Юрий Лоза попали в "черный список" запрещенных в Украине артистов.

Об этом свидетельствуют данные опубликованные на сайте "Миротворец", пишет ТАСС.

Согласно информации, размещенной на ресурсе, их обвиняют "в незаконном пересечении госграницы Украины" и концертной деятельности на территории аннексированного Крыма.

Председатель комиссии Общественной Палаты РФ по поддержки семьи, детства и материнства Диана Гурцкая считает, что попала в список украинского сайта "Миротворец" за поддержку певицы Юлии Самойловой, которую не пустили на Украину для участия в Евровидении.

"Я не буду говорить, что мне якобы все равно. Это крайне неприятно, тем более, во всем есть совершенно четкий намек — "поддержала коллег (Лолиту, Юлю Самойлову), — вот наш ответ". Но необходимо помнить, что власть и украинский народ — это разные категории", — сказала Гурцкая.

Российскому певцу Юрию Лозе инкриминируют разжигание межнациональной розни, оправдание российской агрессии, незаконное пересечение государственной границы Украины.

Стоит отметить, что многие российские исполнители, посещавшие Крым после его оккупации, попали в черный список: Валерий Леонтьев, Стас Пьеха, Юлианна Караулова, Татьяна Липницкая (известна под псевдонимом Бьянка), Александр Маршал и Юлия Самойлова.

В черный список также включен российский режиссер Карен Шахназаров.