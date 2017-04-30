Умер легендарный украинский поэт Борис Олейник, опубликованы последние видео с поэтом

30 апреля 2017, 17:25

Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью поэта.

Поэт Борис Олейник.

В воскресенье, 30 апреля, в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер легендарный украинский поэт Борис Олейник. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи с его смертью.

Об этом сообщил Михаил Маслий в Facebook.

"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит при его жизни и что будет после него.

"Я тем уже горжусь, что украинец сроду", — классика, которая также принадлежит перу и действиям этой многогранной личности ", — пишет Маслий.

"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всем мире именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Парубоцьку баладу", "Стару пісню на новий мотив", "Ринг", "До проблеми: революція і митець", "А зрадник завше продає когось", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса.

А еще в его творчестве  — более полусотни песен в соавторстве с известными композиторами страны. До сих пор они звучат как песенная классика — образец изысканного и мелодичного слова", — подчеркнул он.

В свою очередь, Президент выразил соболезнования родным, близким и коллегам поэта Бориса Олийныка в связи с его смертью.

Об этом говорится на сайте Администрации президента.

"Украинская культура понесла невосполнимую утрату - ушел в вечность выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олийнык", — заявил Порошенко.

Глава государства отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняло гордостью за родную землю и ее народ.

"Он много сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", — подчеркнул президент.

"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю искренние соболезнования родным и близким Бориса Ильича Олийныка. Светлая память о прекрасном живом и великом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", — отмечается в соболезновании.

 Борис Ильич Олейник — украинский поэт, переводчик, государственный деятель. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей, которые переводились на русский, чешский, словацкий, польский, сербский, румынский, итальянский и другие языки.

Пользователи Сети выложили видеоролики в память об известном писателе.

На одном из видео можно увидеть поэта на "Вечере с Николаем Княжицким", который состоялся в начале сентября 2015 года.

Также предлагаем вам увидеть сюжет, снятый во время 80-летнего юбилея Олейника.

С "круглой датой" писателя тогда поздравило множество друзей, родных и ценителей его творчества, пишет Обозреватель. 

 видео: Espreso.TV;

 

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