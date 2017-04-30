Умер легендарный украинский поэт Борис Олейник, опубликованы последние видео с поэтом

Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи со смертью поэта.
В воскресенье, 30 апреля, в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер легендарный украинский поэт Борис Олейник. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи с его смертью.
Об этом сообщил Михаил Маслий в Facebook.
"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит при его жизни и что будет после него.
"Я тем уже горжусь, что украинец сроду", — классика, которая также принадлежит перу и действиям этой многогранной личности ", — пишет Маслий.
"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всем мире именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Парубоцьку баладу", "Стару пісню на новий мотив", "Ринг", "До проблеми: революція і митець", "А зрадник завше продає когось", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса.
А еще в его творчестве — более полусотни песен в соавторстве с известными композиторами страны. До сих пор они звучат как песенная классика — образец изысканного и мелодичного слова", — подчеркнул он.
В свою очередь, Президент выразил соболезнования родным, близким и коллегам поэта Бориса Олийныка в связи с его смертью.
Об этом говорится на сайте Администрации президента.
"Украинская культура понесла невосполнимую утрату - ушел в вечность выдающийся поэт и общественный деятель, Герой Украины, председатель Украинского фонда культуры Борис Ильич Олийнык", — заявил Порошенко.
Глава государства отметил, что Украина потеряла художника, творчество которого наполняло гордостью за родную землю и ее народ.
"Он много сделал, чтобы нация утвердила свой язык и культуру", — подчеркнул президент.
"Склоняю голову в глубокой скорби и выражаю искренние соболезнования родным и близким Бориса Ильича Олийныка. Светлая память о прекрасном живом и великом патриоте Украины навсегда останется в наших сердцах", — отмечается в соболезновании.
Борис Ильич Олейник — украинский поэт, переводчик, государственный деятель. Автор более 40 книг, стихов, эссе, статей, которые переводились на русский, чешский, словацкий, польский, сербский, румынский, итальянский и другие языки.
Пользователи Сети выложили видеоролики в память об известном писателе.
На одном из видео можно увидеть поэта на "Вечере с Николаем Княжицким", который состоялся в начале сентября 2015 года.
Также предлагаем вам увидеть сюжет, снятый во время 80-летнего юбилея Олейника.
С "круглой датой" писателя тогда поздравило множество друзей, родных и ценителей его творчества, пишет Обозреватель.
видео: Espreso.TV;