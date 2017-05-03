В Киеве попрощались с поэтом Борисом Олийныком

Похоронят поэта на Байковом кладбище.
Как сообщили в пресс-службе правительства, в церемонии прощания с выдающимся украинцем, которая состоялась в клубе Кабмина приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства.
Как сообщили в синоидальном информационно-просветительский отдел УПЦ., отпевание Олийныка прошло в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.
"Чин погребения новопреставленного совершил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", — сказано в сообщении.
Проститься с Борисом Олийныком пришли родные, близкие и представители общественности.
Похоронят поэта на Байковом кладбище.
Напомним, 30 апреля на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер легендарный украинский поэт Борис Олейник. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи с его смертью.
фото: kmu.gov.ua; lavra.ua