В Киеве попрощались с поэтом Борисом Олийныком

Сегодня, 3 мая, в Киеве попрощались с украинским поэтом, переводчиком, Героем Украины Борисом Олийныком.

Как сообщили в пресс-службе правительства, в церемонии прощания с выдающимся украинцем, которая состоялась в клубе Кабмина приняли участие премьер-министр Владимир Гройсман и члены правительства.

Как сообщили в синоидальном информационно-просветительский отдел УПЦ., отпевание Олийныка прошло в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

"Чин погребения новопреставленного совершил наместник обители митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел", — сказано в сообщении.

Проститься с Борисом Олийныком пришли родные, близкие и представители общественности.

Похоронят поэта на Байковом кладбище.

Напомним, 30 апреля на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер легендарный украинский поэт Борис Олейник. Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования родным, близким и коллегам в связи с его смертью.

фото: kmu.gov.ua; lavra.ua