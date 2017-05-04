В РФ провалили петицию сторонников Путина против Ахеджаковой

Известную актрису Лию Ахеджакову хотели через петицию лишить государственных наград за ее "инакомыслие".

Об этом сообщает "Апостроф".

Так, на сайте петиция-президенту.рф предложили россиянам проголосовать против Ахеджаковой "за регулярную клевету на российский народ и правительство, за пожелание гибели жителям Крыма и Донбасса".

В итоге петиция провалилась с треском: за лишение ее наград подписались всего 410 человек, в то время как против данной инициативы выступили 5282 человека.

В комментариях под петицией люди высказывали свое возмущение.

"Я —против. Зато я выступаю за высылку Путина В.В. и всей его банды в Магадан", "Против! Позорище какое-то. Петиции создаются для того, чтобы важные социальные проблемы решать, а не достойных людей гнобить".

Напомним, еще в марте 2014 года, сразу после аннексии Россией Крыма, Ахеджакова заявила, что не боится ответственности и не отступит, даже если в нее будут бросать камни, унижать и оскорблять. Таким образом Ахеджакова доказывает преданность Украине, которая является ее родиной, так как она там родилась.

Также она негативно высказывалась о российской пропаганде, которая транслирует вранье про Украину по телевизору.

"Насмотрелась телевизора — разболелась голова. Бендеровцы, нацпредатели, сами себе накликали холокост… Никогда такого не видела, а у меня, поверьте, огромный стаж телезрителя", — заявила Ахеджакова, возмущенная тем, как описывают украинцев, и то, что происходит в Украине.

Напомним, Лие Ахеджаковой предложили поддержать Кадырова за 10 тысяч долларов.