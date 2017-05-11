Ректор ГИТИСа о георгиевской ленте: нельзя надевать, как соплю, на мерседес

11 мая 2017, 13:45

Заславский рассказал о своем отношении ко Дню Победы и георгиевской ленте.

Ведущий театральный критик, ректор Российского института театрального искусства ГИТИС Григорий Заславский рассказал о своем отношении ко Дню Победы и к георгиевской ленте.

По его мнению, за эту георгиевскую ленточку многие отдавали жизни — в первую и вторую мировые, пишет delfi.lt.

Он считает, что "…надевать ее просто, как соплю, на мерседес — нельзя. Я предлагал сделать встречную акцию 10 мая: "Сними георгиевскую ленточку!". Чтобы она не болталась грязной тряпкой...".

Театральный критик также обьяснил, почему не носит георгиевскую ленточку, хотя его родные воевали, и он "живет с ощущением близости войны".

"Меня воспитывали так, что, когда я ем, подъедаю каждый кусочек с мыслью "а если бы этот кусочек оказался в блокадном Ленинграде". С этой глупостью живу каждый день. Среди моих родных было много ветеранов. Сегодня в живых остался лишь двоюродный дядя — ему 91 год.

Воевала и моя тетя — она была секретарем комсомольской организации московского Северного речного порта. Когда из Москвы бежало все партийное руководство, ее вызвали в райком, вручили гранату и сказали: когда немцы зайдут в Москву — взорвешь райком и себя, все равно ты еврейка — тебя убьют. Но немцы не вошли, тетя пошла добровольцем на фронт, но вскоре ее контузило и выбило все зубы. Только представьте себе ужас: молодая красивая девушка без единого зуба. Она так и не вышла замуж", — рассказал Заславский. 

Напомним, заведующий отделом Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий рассказал, как украинцам реагировать на "колорадки".

фото: lebed.com

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Россия День победы георгиевская лента Ректор ГИТИС Заславский
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