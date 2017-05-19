"Полезные идиоты". Почему российские музыканты получают паспорта ЛДНР

Российские музыканты, исполнители и деятели культуры часто получают "паспорта" непризнанных Донецкой и Луганской "народных республик" — чтобы как-то выделиться на фоне других коллег из РФ.

Об этом директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский рассказал на чате в "Главреде".

"Трудно дать однозначный ответ, поскольку он касается каждого конкретного человека и его мотивов. У одних тут родственники, у других "горят" контракты, у третьих — друзья, четвертых — тянет на родину. Не исключено, что кто-то из них может быть "куплен" или использоваться вслепую в качестве "полезного идиота". То есть однозначного ответа нет", — говорит военный эксперт.

"То, что это может идти не на пользу Украине, это факт и предмет для работы специальных служб, которые могут отслеживать, блокировать их деятельность, привлекать к ответственности за противоправные действия", — добавил он.

По мнению директора военных программ Центра Разумкова, в Украине очень слабо поставлена работа по предотвращению негативных влияний на сознание наших граждан: "Отсутствует работа по привитию "иммунитета" и блокированию сознания от проникновения вредоносных "вирусов".

"Если говорить, собственно, о российских представителях культуры, то на фоне существующей в России ситуации ЛНР и ДНР — это способ чем-то выделиться. Если больше нечем, то "паспорта" непризнанных "республик" являются едва ли не единственным средством сделать это", — подытожил Николай Сунгуровский.

Напомним, неделей ранее "паспорт" ЛНР получила Юлия Чичерина, изрядно призабытая российская певица.

фото: mvdlnr.ru