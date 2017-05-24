Фонд Янковского и Госкино Украины на 70-м Каннском кинофестивале провели бизнес-ланч Meet Ukrainian Producers!

24 мая 2017, 11:26

Благодаря такому неформальному общению, украинские режиссеры и продюсеры действительно находят партнеров за рубежом.

Игорь Янковский, Филипп Ильенко и посол Украины во Франции Олег Шамшур

21 мая 2017 года Фонд Игоря Янковского, ОО "Инициатива во имя будущего" и Monegasque Association Helping Hand вместе с Госкино Украины уже второй год подряд на Каннском кинофестивале провели бизнес-ланч для профессионалов киноиндустрии "Meet Ukrainian Producers!". Событие вызвало большой интерес у иностранных продюсеров, собрав в панорамном зале ресторана "Le 360" в гостинице Radisson Blu Cannes более 80 представителей отечественной и международной киноиндустрии.

С приветственным словом к собравшимся обратились посол Украины во Франции Олег Шамшур, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко и основатель благотворительного Фонда "Инициатива во имя будущего" Игорь Янковский.

Филипп Ильенко, председатель Госкино Украины представил современное развитие украинского кинематографа и изменения в законодательстве, а также отметил, что государство стало уделять больше внимания развитию киноиндустрии. В этом году значительно возросла финансовая поддержка отечественных кинопроектов из бюджета, благодаря чему — кино в Украине находится на подъеме.

Иностранные продюсеры обсуждают украинские кинопроекты

"Когда пять лет назад Фонд, который я основал, начал поддерживать отечественный кинематограф — продвигать его за границей: мы были почти единственные, кого это интересовало. Тогда мало кто мог предположить, что через несколько лет это разовьется в мощную индустрию. И меня очень радует, что сегодня мы видим стремительное развитие отечественного кинематографа. Значительно возросло количество спонсоров, которые охотно поддерживают наши инициативы. Впервые в Каннах удалось объединить столько отечественных компаний, организовать действительно объединенный украинский стенд и провести ряд ивентов, которые достойно представляют наш кинематограф на мировом рынке", — подчеркнул Игорь Янковский.

Во время бизнес-ланча вниманию иностранных продюсеров было представлено восемь украинских полнометражных картин, находящихся на разной стадии производства и которые ищут иностранных партнеров: "Бобот" (Mental dRive Studio), "Ворошиловград" (компания Limelite), "Эгрегор" (Solar Media Entertainment), "Сторожевая застава" (компания Kinorob), "Quester & Max" (компания Pronto Film), "Толока" (Illienko Films LLC), документальная лента "Панорама" (MaGika Film Company) и художественный фильм "Tera" (объединение Современное украинское кино).

Украинские продюсеры в Каннах

Последние два проекта представили молодые украинские режиссеры Юрий Шилов и Никон Романченко, которые вместе с еще четырьмя своими коллегами по объединению Современное украинское кино приехали в Канны при поддержке Фонда Янковского. Как и в прошлом году, новое поколение отечественных кинематографистов примет участие в работе рыночной секции Short Film Corner и продемонстрирует свои фильмы на Каннском кинорынке Marshe du Film.

Прошлогодний опыт проведения Фондом Янковского бизнес-ланча в Каннах показал, что благодаря такому неформальному общению, украинские режиссеры и продюсеры действительно находят партнеров за рубежом. Как результат — уже в этом году в Украине реализовывается ряд интересных проектов в копродукции с европейскими компаниями. Все чаще появляются фильмы, снятые в сотрудничестве с ведущими продюсерами из Италии, Франции, Польши, Литвы, Германии и тому подобное. В этом году иностранные продюсеры отметили, что значительно вырос уровень подготовки украинских проектов для копродукции. Некоторые уже во время бизнес-ланча предложили украинским коллегам провести переговоры о сотрудничестве. И все присутствующие отметили высокий уровень организации мероприятия и необходимость таких встреч.

Игорь Янковский с женой Светланой Сухиной

Стоит отметить, что в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, который проходит с 17 по 28 мая, Украина представлена объединенным ​​национальным павильоном на кинорынке Marche du Film со слоганом "Ukraine Is Your Destination". Организаторами нынешнего павильона выступили Государственное агентство Украины по вопросам кино, КМФК "Молодость", Украинская киноассоциация, Ассоциация Киноиндустрии Украины, Ассоциация продюсеров Украины, компания Solar Media Entertainment и Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского "Инициатива во имя будущего".

Анастасия Бахмутова

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Игорь Янковский Филипп Ильенко Инициатива во имя будущего Фонд Игоря Янковского
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