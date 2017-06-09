"Власти" Крыма уверяют, что Джамала не может посетить полуостров из-за давления в Украине

В аннексированном Крыму заявили, что украинская певица Джамала, которая является победительницей "Евровидения 2016", не может посетить Крым из-за оказываемого давления в Украине.

Такое мнение высказал так званый "вице-премьер крымского правительства" Георгий Мурадов, передают "РИА Новости".

"Мы по косвенным признакам видим, что Джамалу эти приглашения тронули, что она хочет побывать на родине. Мы очень сожалеем, что она, в силу давления на нее со стороны определенных киевских кругов, властей, каких-то служб, не приехала в Крым", — сказал он.

Мурадов добавил, что приглашение посетить крымскую землю по-прежнему остается в силе. "Мы ее всегда ожидаем и окажем необходимое гостеприимство", — отметил он.

Напомним, в День депортации крымских татар Джамала показала прабабушку, которой посвятила песню "1944".