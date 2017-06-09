В Сети назвали величайший фильм всех времен

Фильм "Крестный отец" возглавил список величайших фильмов всех времен по версии киноманов. Рейтинг был составлен по результатам опроса влиятельного британского журнала Empire, пишет socportal.info.

Кинокартина 1972 года является первой частью трилогии режиссера Фрэнсиса Форда Копполы о нью-йоркской сицилийской мафиозной семье Корлеоне. Фильм снят по мотивам одноименного романа Марио Пьюзо и охватывает период 1945-1955 годов.

"Крестный отец" вытеснил на вторую строчку ленту Ирвина Кершнера 1980 года "Звездные войны: Эпизод 5 — Империя наносит ответный удар", которая была лидером прошлогоднего рейтинга. Третье место занял "Темный рыцарь" Кристофера Нолана (2008).

Также в первую десятку вошли "Побег из Шоушенка", "Криминальное чтиво", "Славные парни", "Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега", "Челюсти" и "Властелин колец: Братство кольца".

В опросе журнала участвовали 20 тысяч кинолюбителей.

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фото videomore.ru