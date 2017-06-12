Российский музыкант "опустил" путинского пропагандиста Тиграна Кеосаяна

Российский музыкант Алексей Лебединский прокомментировал на странице в Facebook скандальный сюжет путинского журналиста Тиграна Кеосаяна, который шутил по поводу ориентации президента Франции Эммануэля Макрона.

Об этом пишет antikor.com.ua.

Лебединский назвал Кеосаяна позором армянского народа в очень жесткой форме и вспомнил, как Макрон критиковал российские СМИ на личной встрече с Путиным.

Отметим, что Кеосаян является мужем главного редактора пропагандистского телеканала "Россия сегодня" Маргариты Симоньян.

Напомним, ранее "Главред" писал, что во Франции президент страны Эммануэль Макрон "выпорол" главу РФ Владимира Путина, да еще и поглумился над ним.