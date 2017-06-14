Польское радио извинилось за публикацию на своем сайте карты Украины без Крыма

Польское общественное радио Radio Rzeszów официально извинилось за публикацию на своем сайте карты Украины без Крыма.

Редакция назвала этот инцидент технической ошибкой, сообщает посольство Украины в Польше в Facebook.

"Редакция признала свою техническую ошибку, извинилась, исключила наличие какого-либо злого умысла и безотлагательно заменила карту Украины на верную", — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что в интернет-пространстве размещено множество карт с оккупированным Крымом в составе России. Поэтому в ведомстве призвали украинцев и представителей дружественных наций направить усилия на устранение таких карт.

На днях МИД Украины добился исправления карты России на выставке в Астане. Авторы инсталляции в виде глобуса "включили" аннексированный полуостров в состав России.

Напомним, французское издательство "вернуло" Украине Крым.