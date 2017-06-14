СБУ запретила въезд в Украину известному российскому блогеру

Известному российскому блогеру Илье Варламову запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет Апостроф.

В частности, издание обратилось с запросом в СБУ с вопросом, принималось ли этим органом решения в отношении указанного гражданина РФ, поскольку он ранее незаконно посещал оккупированные территории и публиковал в Сети репортажи из Донецка и Крыма.

В ответе ведомства говорится, что было принято решение запретить Варламову въезд в Украину.

"Согласно ч.3 ст.13 Закона Украины" О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства ", Службой безопасности Украины принято решение относительно запрета въезда в Украину указанному вами в запросе гражданину РФ", — говорится в тексте документа.

В свою очередь, не уточняется, на какой срок действует запрет.

Напомним, известной российской группе запретили въезд в Украину на 3 года.

фото Instagram Илья Варламов