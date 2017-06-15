Умер известный актер, герой фильмов "Москва слезам не верит" и "Летят журавли" Алексей Баталов

Сегодня ранним утром, 15 июня, в Москве на 89-м году жизни умер народный артист СССР, известный актер и режиссер Алексей Баталов.

Об этом со ссылкой на друга семьи Баталова Владимира Иванова пишет "Комсомольсткая правда".

Согласно сообщению, актер умер во сне в одной из московских больниц, где он находился в течении пяти месяцев, с тех пор как перенес операцию на ноге после перелома шейки бедра.

По словам Иванова, накануне в палату приходил священник, который причастил Баталова. Семья актера просила подробности его смерти не разглашать. Вопрос о дате и месте похорон еще не решен.

Как сообщил ​брат актера Михаил Ардов, Баталов хотел быть похоронен на Преображенском кладбище, рядом с родителями, пишет РБК.

"Точное место похорон пока неизвестно, но сам он хотел быть похоронен на Преображенском кладбище, где похоронены наши родители", — рассказал Ардов.

Он также сообщил, что "последние дни" актер "очень плохо себя чувствовал".

Баталов родился в 1928 году. Актер снялся более чем в 40 фильмах, одна их самых известных его ролей — Гоша в фильме Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".

Также Баталов играл в картинах "Летят журавли", "Чисто английское убийство", "Звезда пленительного счастья" и "Дама с собачкой".

Он выступил режиссером картин "Шинель", "Три толстяка" и "Игрок".

Ранее сообщалось, что в России в возрасте 78 лет умер известный актер театра и кино, народный артист РСФСР Алексей Петренко.

фото: fishki.net; Видео: TV Center