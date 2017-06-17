В США от рака умер режиссер, снявший фильм "Рокки"

В американском Лос-Анджелесе на 82-м году жизни скончался режиссер Джон Эвилдсен, который получил известность благодаря фильмам "Рокки" и "Парень-каратист".

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на данные сына умершего, пишет РИА Новости.

В то же время агентство уточнило, что причиной кончины Эвилдсена стал рак поджелудочной железы.

По данным Русской службы ВВС, режиссер скончался в больнице в Лос-Анджелесе.

Джон Эвилдсен родился 21 декабря 1935 в США в Оак Парке (находится в штате Иллинойс), за первый фильм "Рокки" в 1976-м году специалист получил премию "Оскар" в номинации "лучший режиссер".

Ранее сообщалось, что в Лос-Анджелесе на 89-м году жизни скончался актер Адам Уэст, который первым исполнил роль Бэтмена. В последнее время артист страдал от лейкемии, он ушел из жизни в окружении близких.