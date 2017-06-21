Вышел клип на песню группы "Кино", приуроченный ко дню рождения Виктора Цоя

В среду, 21 июня, советскому музыканту, автору песен, основателю и лидеру рок-группы "Кино" Виктору Цою могло исполниться 55 лет, в Интернете появился видеоклип на песню коллектива "Звезда по имени Солнце", приуроченный ко дню его рождения.

Ролик размещен на канале "Яндекса" в YouTube.

Композицию исполнили современные жители Санкт-Петербурга — музыканты, актеры, студенты и просто прохожие.

"К 55-летию Виктора Цоя "Яндекс" представляет видеотрибьют легендарному музыканту", — говорится в подписи под видео.

Ранее сообщалось, что российский режиссер Кирилл Серебренников снимет фильм о Викторе Цое, в картине будет идти речь о том, как еще никому неизвестный 18-летний музыкант готовится записать свой первый альбом.

Виктор Цой родился 21 июня 1962 года в Санкт-Петербурге (тогда назывался Ленинград), артист занимался не только музыкой, но и кино — снялся в нескольких фильмах. В 1990-м на 29 году жизни он погиб в автокатастрофе.