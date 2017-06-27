Ким Кардашьян приобрела на аукционе золотые часы Жаклин Кеннеди

Ким Кардашьян приобрела на аукционе "Кристис" в Нью-Йорке золотые часы экс-первой леди США Жаклин Кеннеди.

Об этом пишет bagnet, ссылаясь на сайт TMZ.

Цена лота — 379,5 тысячи долларов. По данным источника, светская львица намерена носить раритет, несмотря на то, что он не соответствует ее стилю.

Женские часы Cartier изготовлены из 18-каратного золота и выполнены в классической прямоугольной форме без драгоценных камней. На задней крышке выгравирована дарственная надпись: "От Стаса Джеки, 23 февраля 1963 года, 02:05 — 21:35". Речь идет о спортивном состязании, которое состоялось во Флориде в 1963 году по инициативе Джона Кеннеди.

Президент устроил военным проверку на годность к строевой службе. Для этого необходимо было преодолеть дистанцию в 50 миль (80,5 километра). Затем к инициативе присоединилось гражданское население, в том числе сливки общества. В этом немаловажную роль сыграла Жаклин, подавшая личный пример.

Наручные часы — подарок польского аристократа и дипломата Станислава Альбрехта Радзивилла. Он был женат на младшей сестре Жаклин — Каролине Кэнфилд.

Напомним, королевская семья предложила матери Кардашьян продать свои яйцеклетки.