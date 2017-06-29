Стала известна причина смерти экс-солиста "Иванушек International"

Причиной смерти бывшего солиста российской группы "Иванушки International" Олега Яковлева стала остановка сердца.

Об этом рассказала его подруга Александра Куцевол, пишет ТАСС.

В то же время собеседница подчеркнула, что дата прощания с певцом пока не определена.

"Причина смерти — остановка сердца… Похорон не будет, будет кремация", — отметила Куцевол.

Напомним, Олег Яковлев скончался рано утром 29 июня на 48 году жизни. Ранее сообщалось, что исполнитель находится в тяжелом состоянии в реанимации, врачи диагностировали у него двухстороннее воспаление легких.