Самые популярные трейлеры лета 2017 года

Именно на летние месяцы в этом году пришелся целый хит-парад премьер, которые ждали, и которые хотят посмотреть миллионы зрителей. А пока кинокартины не вышли на широкий экран или пока их не посмотрели все желающие, растет количество просмотров у трейлеров.

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Во-первых, это трейлер очередного шедевра от мастера взрывов и спецэффектов, Майкла Бэя, новый фильм о трансформерах — "Трансформеры: Последний рыцарь". В этот раз полюбившиеся всем герои остались без предводителя Трансформеров, Оптимуса Прайма, а Землю ждет новая угроза. Справиться с ней сможет только сплоченная команда. Не обойдется без шокирующих открытий и поворотов сюжета.

Во-вторых, это трейлер мультфильма "Гадкий Я 3". Нас ждут известные и взрослым, и детям желтые существа миньоны, злой гений, он же главный герой, теперь работающий на правительство, а также его новая семья — и все они будут бороться с новым врагом, который не лишен чувства стиля, хоть и застрял где-то в 80-х годах. Мультфильм, судя по трейлеру, обещает быть очень смешным и увлекательным, как и предыдущие две части картины.

Еще одно продолжение, трейлер которого смотрят тысячи любителей фантастических экшнов — очередная часть "Планеты обезьян", третья по счету. "Планета Обезьян: Война" выходит совсем скоро, в средине июля. Создатели обещают кровопролитные столкновения между армией людей, которых возглавит Полковник и армией обезьян под предводительством уже известного нам Цезаря. Как бы то ни было, оглядываясь на прошлые две части трилогии, можно с уверенностью сказать, что захватывающий сюжет и звездный актерский состав нам обеспечены.

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