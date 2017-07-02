В Украину из России за два дня не пустили семь певцов

Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко заявил, что СБУ и пограничники за два дня не пустили из Российской Федерации в Украину семь певцов.

Об этом он написал в Twitter.

По его словам, нужно составить реестр организаторов, которые приглашают из соседней страны на фесты и концерты нарушителей украинских законов.

"СБУ и пограничники не пустили семь певцов из России за два дня. Может время спросить уже из тех, кто их приглашает так настойчиво в Украину?!!!", — говорится в сообщении.

Треба скласти реєстр організаторів, які запрошують на фести і концерти порушників укр законів із Росії.Щоб таких діячів пильнувати особливо — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 2 липня 2017 р.

Ранее стало известно, что пограничники не пустили в Украину белорусскую и российскую певицу Татьяну Липницкую, которая выступает под творческим псевдонимом "Бьянка". Позже она призналась, что выступила в захваченном РФ Крыму.

