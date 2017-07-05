Писатель Даниил Гранин умер, потому что не захотел Почётным гражданином Санкт-Петербурга в одном ряду с Матвиенко и патриархом Русский православной церкви Кириллом.

Об этом российский финансист и блогер Слава Рабинович написал на своей странице в Facebook.

Он вспомнил, когда познакомился в Граниным и какие светлые эмоции у него вызывает этот человек: "Когда я познакомился с Граниным в Комарово, мне было 7 лет и я должен был идти в первый класс. Это было летом 1973 года. Даниилу Александровичу тогда было 54. Теперь мне 51, а ему было 98".

Она также добавил "Он был Почётным гражданином Санкт-Петербурга. Умер, потому что не захотел в этом звании быть в одном ряду с Матвиенко и Гундяевым. А должно было быть наоборот", — написал Рабинович.

Напомним, известный российский писатель Даниил Гранин умер на 99-м году жизни в Санкт-Петербурге. Он поддерживал Украину в российско-украинском конфликте и не поддержал аннексию Крыма.