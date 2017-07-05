Лучшие цитаты Даниила Гранина о жизни и любви

4 июля в возрасте 98 лет не стало известного советский писателя Даниила Гранина.

Он является автором известных произведений "Искатели", "После свадьбы" и "Иду на грозу", по которым сняты одноименные фильмы.

"КП" в Украине" собрала его 10 мудрых цитат о жизни и любви:

"Комплимент от действительно умного человека перекрывает тысячи обид от пошляков";

"Жизнь спешит, если мы сами медлим";

"Чтобы сказать много, надо мало говорить";

"Основная формула: поступай так, чтобы твое поведение способствовало прогрессу человечества, выражающемуся в победе духа над материей";

"Мое правило: сегодняшний день — мой самый счастливый день в жизни. Потому что большую часть жизни мы живем или вспоминая хорошее, или надеясь на хорошее";

"Этика не имеет единиц измерения. Даже в вечных и общих определениях — добрый, злой, душевный, жестокий — мы беспомощно путаемся, не зная, с чем сравнить, как понять, кто действительно добр, а кто добренький, и что значит истинная порядочность, где критерии этих качеств";

"Образование — это то, что останется, когда все вызубренное забыто";

"На этом кладбище примиренно сошлись обманутые и обманщики, беженцы и беглецы, те, кто мечтал вернуться на родину, и те, кто вспомнил о ней лишь перед смертью, люди разных убеждений, разной славы, но все они считали себя русскими";

"В любви выигрывает тот, кому она доставляет больше счастья";

"Как бы человек ни был счастлив, оглядываясь назад, он вздыхает!";

Напомним, российский финансист Рабинович высказался о смерти Даниила Гранина.