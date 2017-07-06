Хореограф Сергій Костецький: Україна має танцювальне майбутнє

На сайті "Главред" відбувся чат із хореографом, шоуменом, керівником власної школи танців, переможцем телевізійного проекту "Танці з зірками" Сергієм Костецьким. Спілкуючись із читачами, він розповів, наскільки танцювальне мистецтво розвинене і затребувано в Україні порівняно з європейськими, чому він не пристає на пропозиції переїхати жити і працювати за кордон, чи будь-хто зможе опанувати танці, а також із чого почалася його вокальна кар'єра.

Подаємо стенограму чату з Сергієм Костецьким.

Simka: Може будь-яка людина навчитися танцювати чи ж це уділ обраних?

Сергій Костецький: Усі люди можуть навчитися танцювати. Кожна людина, яка зверталася до мене по допомогу, не могла повірити, що в неї виходить танцювати. Танець — це не кнопка, яку ти натискаєш, і все одразу вмикається. Це сукупність багатьох дрібних дій, поєднаних гармонійно. Водночас ми думаємо про роботу ніг, рук, створення легкості у виконанні, контролюємо відчуття ритму, але все це тільки на початку праці. Відпрацювавши до автоматизму ці процеси, танець оживає всередині, і лише тоді ми починаємо творити мистецтво рухами.

Simka: Якщо казати про народний танець, то танець якого народу світу вас захоплює найбільше і чому?

Сергій Костецький: Грузія. Щоразу, коли я спостерігаю за виступами грузинських танцюристів, розумію, наскільки це важко тримати увесь час стільки накопиченої концентрованої енергії. Водночас їм вдається "мочити" такі карколомні трюки, і все це з дивовижно гордим виразом обличчя і неймовірною легкістю виконання.

Simka: Ви вважаєте, українців танцюючою нацією? Якщо так, то що про це свідчить?

Сергій Костецький: Дуже багато наших побратимів запрошують на роботу за кордон хореографами, танцівниками. Світу подобається той рівень, який ми демонструємо. У нашої країни є танцювальне майбутнє, і ми без питань ділимося досвідом із іншими культурами.

Smilik: Які найбільш смішні курйози у вас траплялися під час танцю на сцені?

Сергій Костецький: Блискавку забував застібнути, не встигав перевдягнутися і одягався вже в танці на паркеті. Збивав суддів під час танцю.

Rika: Розкажіть про зміст вашого благодійного проекту для дітей, який ви готуєте... Що наштовхнуло вас на ідею започаткувати його?

Сергій Костецький: Дуже багато є талановитих дітей, які не в змозі отримати якісну інформацію, навчитися танцювати — таким дітям хочеться допомагати. Тому створив вакантні місця в Школі танцю Сергія Костецького. Це можуть бути діти із малозабезпечених сімей і сімей-переселенців.

Evgenia: Ви танцюєте, співаєте... А в яких видах творчості ви хотіли б спробувати себе ще? Можливо, театр або кіно?

Сергій Костецький: Дуже хочу озвучити мультик або фільм своїм голосом. Це бажання у мене вже дуже давно, але не зупиняюся мріяти.

Evgenia: Наскільки в Україні мистецтво танцю розвинене і затребуване порівняно з європейськими країнами?

Сергій Костецький: Для мене танцювальне мистецтво розвивається досить швидкими темпами, оскільки раніше люди знали тільки про українські народні танці. Зараз є безліч студій із різних видів і напрямів. Мене це дуже тішить. Я радий, що Україна стає різнобарвною у танцювальному плані. І скоро танець стане на рівень із вокальним жанром.

Evgenia: Сергію, скажіть відверто, чи не виникало у вас бажання поїхати жити і працювати за кордон? Адже, напевно ж, пропозиції були. Що тримає вас в Україні?

Сергій Костецький: Досить часто мені надходять пропозиції з-за кордону. З останніх — це пропозиція з Лондона танцювати у парі з дівчиною. Всі фінансові питання вони беруть на себе. Тобто танцюй, розвивайся, радій життю. Але я не хочу втрачати все, що я зробив у своїй країні за ці роки. Я відчуваю, що можу зробити ще більше. Щоразу, коли роблю свій внесок у розвиток творчості, відчуваю, що світ стає добрішим, і я живу для людей. Ростуть покоління, які беруть приклад, цікавляться інформацією, якою я володію. Таким чином, я відчуваю себе потрібнішим тут для людей, аніж десь там для себе.

Maria Beksyak: Какими качествами должна обладать девушка, чтобы вы смело назвали её своим идеалом?

Сергій Костецький: Харизматична, впевнена в собі, не схожа ні на кого іншого. Внутрішньо самодостатня.

Елена Артемова: У вас есть мечта? Какое ваше самое заветное желание?

Сергій Костецький: Мої мрії — це не якісь захмарні бажання. Це ті кроки, які я роблю. Намітивши якісь плани, я докладаю максимум зусиль, щоб їх досягти, таким чином, перетворюю свої бажання на реальність. Не мрійте захмарно і досягайте своїх цілей.

Елена Артемова: Сергей, мне очень нравится ваше творчество... Расскажите, пожалуйста, вы не пробовали экспериментировать в танцевальных стилях? Например, было бы очень интересно, если бы Сергей Костецкий станцевал хип-хоп!

Сергій Костецький: Дякую за запитання. Цей експеримент вже здійснено. Запрошую вас на свою сторінку в Інстаграмм @sergdance, де ви зможете знайти багато цікавого про мене і мою творчість. Я викладаю хіп-хоп у своїй школі танцю. Почав займатися ним досить давно, у 16 років, став віце-чемпіоном світу у дуетах по хіп-хопу і чемпіоном Європи з напрямі електрик-бугі.

leka8156: Есть ли у вас "люди" (команда профессионалов), помогающие в творчестве?

Сергій Костецький: Звісно, є. Залежить від масштабності проекту. Але більшість своїх справ я вирішую сам.

leka8156: Бывает ли у вас свободное время. Если — да, как вы его предпочитаете проводить?

Сергій Костецький: Буває. Люблю кататися на велосипеді, відвідувати тренажерний зал, гуляти вечорами, вибиратися на природу або сиджу у Фейсбуці.

leka8156: А где и как вы черпаете вдохновение?

Сергій Костецький: Мене надихають талановиті люди. Мене часто запрошують на фестивалі та конкурси у журі, і досить часто я спілкуюся з викладачами колективів, раджу їм, як потрібно вирішувати хореографічні питання у шоу-номерах. Досить часто я надихаюся саме з віддачі людей, з якими працюю. Вони надихають мене, а я — створюю їх.

Валерий Кравцов: Сергей, наша семья очень любит ваше творчество. Скажите, как отнеслись ваши друзья и близкие к такому росту популярности?

Сергій Костецький: Завжди питають, коли ефіри з моїми інтерв'ю чи виступами, стежать за моїми новинами та постами. Мені дуже пощастило, що я знаю в обличчя людей, які щиро бажають мені удачі і вболівають за мене.

Валерий Кравцов: Скажите, пожалуйста, как вы решили заняться музыкальной карьерой?

Сергій Костецький: Усе життя хотів співати, і коли трапилася така нагода — записати пісню, я не зміг зупинитися. Захотілося підкорити і цю вершину. Закінчив Київський національний університет культури та мистецтв, естрадно-джазовий спів, отримав багато досвіду, продовжую самовдосконалюватися, самовиражатися і надихати людей своєю творчістю.

Наталия Кравцова: Сергей, вы очень талантливый человек! Профессионально занимаетесь и хореографией, и вокалом, а не хотели бы попробовать себя в актерской карьере?

Сергій Костецький: Так, це теж дуже цікаво. Мені пощастило знятися у двох серіалах "Держи меня крепче" і "Последняя электричка".

Наталия Кравцова: Я слышала, вы начали музыкальную карьеру. Что именно повлияло на ваше решение стать танцующим певцом?

Сергій Костецький: Все почалося з того, що мені запропонували пісню. А на той момент я вже займався вокалом і мав певний досвід. Мені настільки сподобалось бути артистом, співаком сцени. Це для мене були нові відчуття — як ніби вперше на танцювальному змаганні. Я відчув, що людям подобається те, що я роблю. Тому це дало поштовх для подальшої наснаги.

Anastasia Beloborodova: В каком возрасте вы начали увлекаться танцами?

Сергій Костецький: У вісім років я записався у студію танцю, коли в нашому навчальному закладі проводився набір. Мені сподобалося, я залишився. З гордістю можу сказати, що це — мій власний вибір, а не вибір моїх рідних.

Лера Гринь: Расскажите, какой вы в реальной жизни, дома, когда нет камер?

Сергій Костецький: Мабуть, краще запитати моїх друзів, бо коли я в стані спокою, мені не хочеться витрачати багато енергії, ніби накопичую її для нових зустрічей на сцені. Я та сама людина, але щось у мені змінюється, що саме — не можу сказати.

Platon Gapon: Хочу поинтересоваться, вы будете участвовать в новом сезоне "Танцы со звездами"? Чем вы занимаетесь, помимо танцев?

Сергій Костецький: Про проект "Танці з зірками" не буду нічого казати наперед.

А щодо своїх справ — закінчив танцювальний сезон у своїй школі танцю, займаюся з людьми, які хочуть продовжувати працювати на індивідуальних заняттях. Також беру уроки вокалу, виступаю, співаю, зустрічаюся з друзями, планую відпустку.

Виолетта Гапон: Сергей, не мешает ли карьера вашей личной жизни?

Сергій Костецький: Це дві лінії, які не перетинаються. Кар'єра завжди є, і постійно треба працювати для зростання. А коли я не працюю, я відпочиваю і насолоджуюся приватним життям. Я живу за своїми правилами і завжди намагаюся робити так, щоб одне ніколи не ставало на заваді іншому.

Лера Гринь: Как началась ваша карьера хореографа, и каково было ощущение после того, как вы стали популярны? Поклонницы, наверное, не дают вам прохода.

Сергій Костецький: Кар'єра хореографа почалася з проекту "Танці з зірками", і кожна моя постановка — це вдосконалення самого себе і своїх бачень. Що більше я створюю, то більше намагаюся бути кращим, аніж я був учора. Завжди з повагою ставлюся до всіх людей, які цікавляться моєю творчістю, завжди відповідаю на запитання і допомагаю.

Platon Gapon: Сергей, за какой период времени можно научиться профессионально танцевать?

Сергій Костецький: Для мене професійний танець почався тоді, коли припинив думати про рухи, а почав думати про мистецтво в рухах. Дуже багато має пройти часу, щоб зрозуміти те, що ми робимо і що прагнемо донести до глядача. Так само я виховую своїх учнів, щоб вони не проходили такий довгий і важкий шлях, як я.

Anastasia Beloborodova: Сергей, мне очень нравится, как вы поете. Не хотите ли принять участие в вокальном конкурсе?

Сергій Костецький: Мені це цікаво, але гадаю, що не варто. Я бачу свій план розвитку і не хочеться підкорюватися форматам. Хочеться сформувати власну команду професіоналів і створювати своє, цікаве і ні на що не схоже.

Linokorry: После участия в проекте общаетесь ли с Подкопаевой? Думаете принимать участие в новом сезоне "Танцы со звездами" на "1+1"?

Сергій Костецький: Думаю. Але нічого не можу сказати вам наперед.

З Лілією ми не спілкуємося. Але не можу сказати те саме про Тимофія, її колишнього чоловіка. Досить часто я беру участь у його благодійних проектах.

Linokorry: Какая стоимость обучения у вас в школе? Как попасть?

Сергій Костецький: Ми працюємо для всіх, щоб кожна людина могла не просто навчитися танцювати, а знайшла нових друзів, людей, які також хочуть навчитися танцювати, з різними рівнями, але з однією метою. Ми знаходимося на Круглоуніверситетській, 9, у нас великий світлий зал, із дзеркалами і чудовою дружньою атмосферою. Заняття коштують 500 гривень за 12 годин на місяць. Час завжди пролітає швидко і з задоволенням.

Karina Sukhomlin: Талантливый человек талантлив во всем. Смогли бы вы сказать так о себе?

Сергій Костецький: Досить часто я чую цю фразу на свою адресу. І хочу сказати лише одне: якщо ви досягаєте професіоналізму в чомусь одному, вам буде набагато легше досягти успіху в чомусь іншому. Якщо ви відчуваєте гармонію і знаєте, як це продемонструвати, то ті ж самі "золоті правила" розповсюджуються на всі інші галузі мистецтва.

Фото Олександра Синиці