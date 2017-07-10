Дэниел Крейг в пятый раз сыграет Джеймса Бонда

Продюсеры "бондианы" уговорили британского актера Дэниела Крейга в пятый раз исполнить роль "агента 007".

Об этом пишет kp.ua.

С момента выхода на экраны фильма "007: Спектр" прошло уже два года. Еще накануне премьеры Крейг заявил, что прощается с этой историей, так как ему надоело играть Джеймса Бонда.

"Проще разбить стакан и вскрыть себе вены осколком… Я ужасно устал. Все устали. Все,чего я хочу, — это двигаться дальше. Если я снова сыграю Бонда, то только ради денег", — говорил актер.

Вероятно, продюсеры предложили Крейгу такую сумму, от которой он не смог отказаться. Актер получит 150 миллионов долларов за съемки в еще двух частях "бондианы", то есть по 75 миллионов долларов за фильм. За "007: Спектр" Крейгу заплатили 48 миллион долларов плюс бонусы от проката.

Такое стремление продюсеров заполучить Крейга вполне очевидно. Джеймс Бонд в его исполнении собрал больше всех денег. Он снялся в четырех картинах франшизы, каждая из которых в среднем собирала по 835 миллионов долларов.

Напомним, умер Джеймс Бонд, актер Роджер Мур.