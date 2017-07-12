В Киеве похоронили известную актрису

В Киеве провели в последний путь известную советскую и украинскую артистку театра и кино Ирину Бунину.

Об этом 12 июля на своей странице в Фейсбуке написал театральный критик и публицист Олег Вергелес .

"В августе ей было бы 78. Она много лет работала в театре Леси Украинский. Блестяще сыграла в популярных фильмах "Артист из кохановкой", "Вечный зов", "Грачи". Последние годы болела, были сложные операции. Бунина — мать актрисы Анастасии Сердюк и бабушка молодой актрисы Клавдии Дрозд, — написал Вергелес.

Бунина сыграла в 46 фильмах и телесериалах, во множестве постановок Киевского драматического театра им. Леси Украинки. Она родилась в 1939 году в Магнитогорске в семья актеров Алексея и Калавдии Буниных. После окончания Московского театрального училища им. Б. Щукина работала в Московском академическом Театре имени Евгения Вахтангова. Переехала в 1966 году в Киев, где начала играть в драмтеатре им. Леси Украинки. В том же театре с 1954 года и до последних лет жизни играл и ее отец. Являлась заслуженной артисткой УССР, народной артисткой Украины.

Бунина сыграла в таких известных фильмах и сериалах как: "Два года над пропастью", "Каждый вечер в одиннадцать", "Самый последний день","Ура! У нас каникулы!","Вечный зов", "Абитуриентка"."Собственное мнение", "Тревожный месяц вересень", "старые письма", "Воспоминание", "Семейный круг", "Грачи" и многие другие. Чаще всего ей доставались второстепенные, но сюжетно важные и яркие роли.

В 2011 году актриса снялась в "Белых розах надежды". Это стало последней ее ролью в кино, после чего Бунина тяжело заболела.

Напомним, умерла актриса Молли Питерс, известная многим по роли девушки Джеймса Бонда.