Квентин Тарантино снимет фильм о маньяке-убийце

Оскароносный режиссер Квентин Тарантино приступит к съемкам новой киноленты.

Об этом пишет ivona, ссылаясь на Variety.

Фильм будет посвящен жизни маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона.

54-летний кинорежиссер Квентин Тарантино уже написал сценарий к картине.

Повествование в предстоящем фильме сосредоточится на убийствах Чарльза Мэнсона, который в 1969 году ворвался в один из домов Лос-Анджелеса (США) и убил жену кинорежиссера Романа Полански актрису Шэрон Тэйт, которая была на восьмом месяце беременности, и четырех ее друзей.

Кроме того, Мэнсона признали виновным еще в двух убийствах. В настоящее время он отбывает пожизненный срок в калифорнийской тюрьме.

В настоящее время неизвестно, будет ли фильм историческим пересказом о произошедших событиях тех дней, или главное преступление Мэнсона используется в качестве фона для основных событий ленты.

Уточняется, что Тарантино планирует собрать звездный состав актеров, роли для которых еще не утверждены. Однако съемочная группа должна быть сформирована до Дня труда, который в США в 2017 году выпадает на 4 сентября

Напомним, 54-летний Квентин Тарантино впервые решил жениться.