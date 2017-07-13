Умерла исполнительница хита "Черный кот" Миансарова

В одной из московских больниц скончалась певица Тамара Миансарова, известная по таким песням, как Черный кот", "Солнечный круг" и "Летка-енка".

О смерти женщины написала актриса Алика Смехова на своей странице в Instagram.

"Сегодня, 12-го июля, поздно вечером умерла Тамара Миансарова — советская и российская эстрадная певица, профессор РАТИ... мой педагог по вокалу в пору учебы в ГИТИСе... Приношу соболезнования мужу и дочери — Марку Михайловичу и Кате, а также всем близким и родным. Упокой Господи... Царствие Небесное... Помню и скорблю", — сообщила Смехова.

Миансаровой было 86 лет. В свое время ее имя было известно каждому советскому человеку по песням "Черный кот", "Солнечный круг" и "Летка-енка".

Как сообщала Смехова два года назад, Миансарова в последнее время жила в очень бедственном положении. Так, свой 84-й год рождения певица встретила в постели. За ней ухаживал супруг, Марк Фельдман, с которым она на тот момент была вместе более 35 лет.

Еще тогда Смехова призвала помочь любимой певице, отметив, что семья находится на грани нищеты.

В 82 года у Миансаровой случился перелом шейки бедра (очень опасно в пожилом возрасте), затем — инфаркт. Но супруг не хотел отправлять супругу в больницу, решив, что пока он может за ней ухаживать, то будет обходиться своими силами и силами сиделки.

Напомним, в Киеве провели в последний путь известную советскую и украинскую артистку театра и кино Ирину Бунину.