Любимый певец Путина не прочь спеть с Вакарчуком

Известный российский певец и продюсер Григорий Лепс разоткровенничался в интервью, что не против спеть с лидером культовой украинской группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Об этом Лепс заявил журналистам российского издания "Известия".

"Я искренне сожалею, что такая ситуация у нас получилась с Украиной. Поскольку считаю: мы — один народ и должны быть вместе. Сожалею, что такое вряд ли получится, по крайней мере в ближайшее время. А раньше я ведь давал за год в Украине по 40–50 концертов. Встречали, как нигде. Очень благодарная публика. И с несколькими украинскими артистами сотрудничал: Ани Лорак, Светой Лободой, Артемом Лоиком…

В Украине масса одаренных людей, и искренне жаль, что сейчас они не могут в полной мере выплеснуть свой талант на широкую российскую аудиторию. Музыка должна объединять и развлекать людей. Я бы с удовольствием пригласил какого-нибудь классного украинского исполнителя в Россию, например Славу Вакарчука, и сделал с ним совместный концерт. Но, думаю, на данный момент это маловероятно…", — отметил российский певец.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Григорий Лепс является любимым певцом президента РФ Владимира Путина и "любимым певцом во всей стране" (России).

Отметим также, что Служба безопасности Украины запретила Лепсу въезд на территорию нашей страны еще в 2015 году. Ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Украины, оправдание российской агрессии и поддержку российского оккупационного режима в Крыму.

Напомним, российский "Первый канал" приписал "Океану Ельзи" 35 концертов на территории РФ за последние годы.