В Киеве под открытым небом покажут документальные фильмы

В субботу вечером, 15 июля, в киевском Сквере Небесной сотни под отрытым небом состоится показ трех документальных фильмов из программы кинофестиваля Lampa.doc.

Об этом "Главреду" сообщили организаторы мероприятия.

По их данным, кинопоказ начнется в 21:00, перед ним будет толока, вход — свободный.

В столице покажут такие фильмы:

"Тесная связь" режиссера Зофьи Ковалевской (Польша, 2016-й год).

Самый титулованный фильм из программы Lampa.doc 2017-го, премьера состоялась на 56-м Краковском кинофестивале, там он сразу получил "Серебряного дракона" за лучший документальный фильм.

Потом "Тесная связь" была отобрана для участия в конкурсных программах более 35 престижных кинофестивалей. Лента идет 18 минут, полна юмора и иронии, расскажет и покажет историю связи двух людей, которые провели в браке непростые 45 лет.

"Три разговора о жизни" режиссера Юлии Станишевской (Польша, 2016-й год).

Фильм состоит из трех коротких, но тяжелых и мучительных разговоров матери и дочери, первая — врач и глубоко верующая католичка, вторая — агностик, а ее дети пришли в этот мир с помощью искусственного оплодотворения.

Бабушка обожает своих внуков, однако совершенно не признает такого способа их появления. Стоит отметить, что режиссер является дочерью в ленте. Ей удалось преодолеть собственную боль от непонимания и создать очень искренний и интимный фильм-портрет.

"Выиграть все" режиссера Дмитрия Томашпольского (Украина, 2016 год).

Фильм о легендарном украинском тренере Игоре Турчине и успехе женской гандбольной команды "Спартак" (Киев), которая под его руководством выиграла все возможные титулы и единственная в мире попала в Книгу рекордов Гиннеса. Лента о выдающемся человеке и тренера, который умер во время игры, но не проиграл. На показе будет режиссер фильма.

Ранее журналистка Анастасия Волокита посоветовала, на какие мероприятия в Киеве можно сходить в июле. Ознакомиться со списком запланированных событий можно здесь.

Lampa.doc — кинофестиваль под открытым небом, способствует культурной децентрализации и популяризирует современную украинскую и польскую документалистику по всей Украине. В этом году фестиваль запланирован в шести городах: Луцке, Червонограде, Кропивницкому, Житомире, Запорожье и Умани, стартовал 21 июня.