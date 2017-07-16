В России скончался актер Толоконников, сыгравший Шарикова

В Москве на 75-м году жизни скончался актер Владимир Толоконников, сыгравший роль Шарикова в фильме "Собачье сердце".

Об этом РИА "Новости" сообщила представитель театра Лермонтова в Алматы, где долгое время работал Толоконников.

"Владимир Алексеевич умер сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра (01.00 мск)", — сказала представительница театра.

Похороны Толоконникова состоятся на Троекуровском кладбище в Москве, отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Толоконников родился в 1943 году в Алматы, бывшей столице Казахстана; окончил Ярославское театральное училище, после чего работал в театре русской драмы имени Лермонтова в Алматы. Толоконников снялся в десятках фильмов, но наибольшую известность ему принесла роль Шарикова в "Собачьем сердце".

Напомним, ранее в США скончался культовый режиссер.