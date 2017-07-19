Ада Роговцева отпраздновала юбилей на сцене

Известная украинская актриса Ада Роговцева 16-го июля отметила 80-летие.

Об этом пишет ТСН.

Вчера, 18-го июля, Ада Николаевна появилась на театральной сцене в постановке "Соломон в юбке", режиссером которой является Екатерина Степанкова.

Более двух тысяч зрителей долго не отпускали именинницу со сцены, аплодировали, дарили цветы.

Очередь из желающих поздравить звезду выстроилась и за кулисами. Ада Николаевна неутомимо принимала поздравления и позировала для селфи.

Легендарная и вдохновляющая Роговцева известна своей активной общественной позицией: она первой в 2014 году публично обратился к Путину с призывом не допустить войны.

Сейчас актриса ездит на передовую с выступлениями, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Украинская прима восхищает своим оптимизмом и чувством юмора.

В активе Ады Роговцевой — десятки ролей в кино и театре. Хотя в юности будущая кинодива планировала стать журналистом.

Напомним, Оксана Билозир отгуляла юбилей в компании известных политиков и артистов.