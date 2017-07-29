Удивительный свадебный танец внука Пугачевой покорил Сеть, опубликовано видео

Сеть покорило видео со свадьбы Никиты Преснякова – внука знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой, где тот исполняет со своей супругой российской моделью Аленой Красновой необычный первый танец молодоженов.

Соответствующее видео опубликовал муж примадонны Максим Галкин в Instagram.

"Это самый эффектный танец жениха и невесты, который я видел!" — пишет Галкин.

Пользователи соцсети бурно отреагировали на трогательный танец молодых.

"От всей души поздравляю! Никита талантище, это он доказал на разных проектах. Он оригинален во всем и в танце тоже. Браво!" – пишет dina.petrovna.

"Офигеть!!! Круто!!!! " — пишет sweetme222

"Спасибо за красоту и радость жизни! ", — написал inkala65

"Очень красиво! Это эксклюзив. Счастья молодым!" — заявила ninohka05.

"Классная пара. Суперпраздник получился! Поздравляю всю большую семью", — отметила queen_yuliya23.

"Может быть танец не входит в общее понимание классического поведения на свадьбах, но то, что эта пара старалась, готовилась, хотела удивить не шаблонно, говорит только об одном они уже сейчас слаженная пара, а в дальнейшем станет крепкой семейной парой", — пишет tatjanasalnikova.

видео: youtube.com