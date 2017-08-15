В Локарно на кинофестивале два украинских фильма получили награды

На юбилейном 70-м международном кинофестивале в Локарно (Швейцария) участвовали сразу два украинских фильма — короткометражная лента Павла Острикова "Выпуск '97" и украинско-итальянская лента режиссера Андреа Маньяни "Изи". Оба фильма получили награды на одном из самых престижных кинофестивалей мира.

"Это невероятно насыщенный украинскими премьерами на международных кинофестивалях год. Третий фестиваль подряд включает по две украинские ленты в конкурс — Канны, Карловы Вары и вот теперь Локарно. И это все фестивали группы А — то есть самые престижные, самые переборчивые. Мой фонд последние 5 лет занимается продвижением украинского кино за рубежом, и мне особенно приятно видеть первые результаты этой работы. Я всегда говорю — у нас необычайно талантливый народ. У нас невероятно талантливые режиссеры, актеры, операторы. И призы, которые они получают на мировых кинофестивалях — яркое тому свидетельство", — отметил меценат Игорь Янковский.

Фильм молодого киевского режиссера "Выпуск '97" был представлен в программе "Леопарды будущего" (Pardi di Domani). Для участия в этой секции кинофестиваля отбирают короткометражные ленты начинающих режиссеров, которые еще не создали полнометражных фильмов. История об одиноком телемастере была хорошо встречена зрителями и стала лучшим короткометражным фильмом по версии молодежного жюри, получив Premio Giuria dei Giovani.

Большой интерес публики на кинофестивале в Локарно вызвала украинско-итальянская лента "Изи", в которой сыграл известный украинский актер Остап Ступка. Уже на премьере зрители выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в самый большой крытый зал Локарно. В связи с тем, что места на три показа были раскуплены в рекордные сроки, программная дирекция кинофестиваля организовала дополнительный показ этой ленты. И каждая демонстрация картины заканчивалась бурными аплодисментами.

Стоит отметить, что исполнитель роли главного героя — Изи — известный итальянский актер Никола Начелли был награжден престижной премией независимых критиков Boccalino d'Oro в категории "Лучший актер".

Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского совместно с Общественной организацией "Инициатива во имя будущего" при поддержке Госкино Украины обеспечил возможность режиссерам, актерам и другим членам съёмочных групп фильмов "Выпуск '97" и "Изи" посетить международный кинофестиваль в Локарно и принять участие в его работе.

Также, после премьеры фильма, совместно с итальянскими коллегами была организована вечеринка в честь участия Украины на кинофестивале. Гостей украинской вечеринки радостно принял у себя зал Teatro Paravento, который находится в двух шагах от главной сцены кинофестиваля — кинозала под открытым небом на Piazza Grande. Посетившие вечеринку украинские и итальянские кинопродюсеры обсудили дальнейшие планы по созданию совместных фильмов.

Анастасия Бахмутова