В Локарно на кинофестивале два украинских фильма получили награды

15 августа 2017, 12:16

 У нас невероятно талантливые режиссеры, актеры, операторы, — говорит меценат Игорь Янковский.

Вице-премьер-министр Павел Розенко, глава Госкино Филипп Ильенко и меценат Игорь Янковский

На юбилейном 70-м международном кинофестивале в Локарно (Швейцария) участвовали сразу два украинских фильма — короткометражная лента Павла Острикова "Выпуск '97" и украинско-итальянская лента режиссера Андреа Маньяни "Изи". Оба фильма получили награды на одном из самых престижных кинофестивалей мира.

"Это невероятно насыщенный украинскими премьерами на международных кинофестивалях год. Третий фестиваль подряд включает по две украинские ленты в конкурс — Канны, Карловы Вары и вот теперь Локарно. И это все фестивали группы А — то есть самые престижные, самые переборчивые. Мой фонд последние 5 лет занимается продвижением украинского кино за рубежом, и мне особенно приятно видеть первые результаты этой работы. Я всегда говорю — у нас необычайно талантливый народ.  У нас невероятно талантливые режиссеры, актеры, операторы. И призы, которые они получают на мировых кинофестивалях — яркое тому свидетельство", — отметил меценат Игорь Янковский.

Режиссер Андреа Маньяни

Фильм молодого киевского режиссера "Выпуск '97" был представлен в программе "Леопарды будущего" (Pardi di Domani). Для участия в этой секции кинофестиваля отбирают короткометражные ленты начинающих режиссеров, которые еще не создали полнометражных фильмов. История об одиноком телемастере была хорошо встречена зрителями и стала лучшим короткометражным фильмом по версии молодежного жюри, получив Premio Giuria dei Giovani.

Продюсеры Олег Щербина и Юлия Чернявская и меценат Игорь Янковский

Большой интерес публики на кинофестивале в Локарно вызвала украинско-итальянская лента "Изи", в которой сыграл известный украинский актер Остап Ступка. Уже на премьере зрители выстроились в огромную очередь, чтобы попасть в самый большой крытый зал Локарно. В связи с тем, что места на три показа были раскуплены в рекордные сроки, программная дирекция кинофестиваля организовала дополнительный показ этой ленты. И каждая демонстрация картины заканчивалась бурными аплодисментами.

Актеры Остап Ступка и Никола Начелли

Стоит отметить, что исполнитель роли главного героя — Изи — известный итальянский актер Никола Начелли был награжден престижной премией независимых критиков Boccalino d'Oro в категории "Лучший актер".

Всеукраинский благотворительный фонд Игоря Янковского совместно с Общественной организацией "Инициатива во имя будущего" при поддержке Госкино Украины обеспечил возможность режиссерам, актерам и другим членам съёмочных групп фильмов "Выпуск '97" и "Изи" посетить международный кинофестиваль в Локарно и принять участие в его работе.

Создатели фильма «Изи» на сцене

Также, после премьеры фильма, совместно с итальянскими коллегами была организована вечеринка в честь участия Украины на кинофестивале. Гостей украинской вечеринки радостно принял у себя зал Teatro Paravento, который находится в двух шагах от главной сцены кинофестиваля — кинозала под открытым небом на Piazza Grande. Посетившие вечеринку украинские и итальянские кинопродюсеры обсудили дальнейшие планы по созданию совместных фильмов.

Анастасия Бахмутова

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Швейцария Игорь Янковский Инициатива во имя будущего Локарно
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнёров
Новости
04:06
Американская модель позировала в прозрачном платье, опубликованы фото
03:34
В Швеции нудисты устроили скандал из-за купающихся коров
03:01
Стало известно, как и почему происходит старение организма
02:28
Эксперт объяснил, как новые западные санкции повлияют на агрессию Кремля
02:08
Мухарский в новом клипе спел о высокооплачиваемых путанах: опубликовано видео Видео
01:45
В России блогер-священник назвал противозаконным клип Лободы: опубликовано видео Видео
01:31
В США жителей испугали гигантские облака-цунами: опубликовано видео Видео
01:10
В Минобразования назвали дату первого звонка в школах
00:39
"В Турции вылизывают, а здесь плюют". Россияне критикуют цены и сервис в Крыму Видео
00:11
В порту Херсона задержали санкционное судно из России
10 августа, пятница
23:55
Нардепы Мосийчук и Лещенко подрались после эфира из-за ориентации Ляшко Видео
23:52
150-килограммовая модель Тесс Холлидей шокировала поклонников похудением: опубликовано видео Видео
23:41
"Судьба священника непроста": украинский священник рассказал, кто определит вину церковников, которые сотрудничали с "ЛДНР"
23:26
Политолог сделал прогноз о вероятном финансовом кризисе в Украине
23:08
"Калаш святой и ракеты быстры": Сеть смеется над российской "медалью" за "сопротивление НАТО"
22:56
Трамп увеличил пошлины на металл из Турции и обвалил лиру
22:37
Греция решила отозвать своего посла из РФ - СМИ
22:30
Супрун объяснила оплату благотворительных взносов в больницах
22:07
Лавров нагло "наехал" на Помпео из-за новых санкций против России
21:48
В Испании у исполнителя хита "Despacito" похитили два миллиона долларов
21:38
Организовать бунт в СИЗО "торнадовцам" помогли сотрудники учреждения - Минюст
21:19
ДТП с шестью погибшими под Запорожьем: в полиции рассказали подробности Видео
21:09
Крысы, мухи, мусор, вонь: появились фото свалок в оккупированном Симферополе Фото
20:48
Индийский политик явился в парламент в образе Адольфа Гитлера Видео
20:45
"Прокуроры были больны". Луценко пояснил причину закрытия дела против Кернеса Видео
20:24
РФ "слила" Евросоюзу торговый спор в ВТО
20:23
Панеттьери продает совместный с Кличко особняк за 1,65 млн долларов Фото
19:55
"Нас развели, как лохов". Крымский сторонник Путина разочарован присоединением полуострова к России
19:25
Тамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУ
19:21
"Близость к дому". Мухарский выбрал страну для эмиграции
18:52
Тука отреагировал на инициативу лишить жителей "ЛДНР" права голоса
18:52
Суд арестовал подозреваемого в даче взятке экс-замглавы "Укргазвидобування" Алексея Тамразова Видео
18:45
"Глянете интересное кино". Пенсионер развращал малолетних школьниц, показывая им порно
18:39
"Ведут себя варварски": Лукашенко обвинил РФ в недобросовестности
18:23
Макрон и Путин обсудили Олега Сенцова
18:16
Космонавт показал на видео самый длинный маршрут по МКС Видео
17:33
Позднее зажигание: в СК России продолжают расследовать убийство Аркадия Бабченко
17:29
США ударят по России "Анакондой"
17:27
В Украине презентовали новую САУ "Богдана" Фото
17:07
В НФ призвали власти отреагировать на действия депутатов Черновицкого горсовета
17:05
Шендерович сказал, абсолютным заложником чего является Путин Видео
16:47
В Киеве на Лысой горе собрали богатый "минный урожай"
16:42
Украинский поезд "четырех столиц" собрались продлить до Таллина
16:33
Задержанный за взятку Тамразов спонсирует Гриценко - Черновол
16:28
Появилось видео, как Ани Лорак расплакалась на первом после измены мужа концерте Видео
16:24
Новое жуткое ДТП с микроавтобусом: на Запорожье в результате аварии погибли дети Видео
16:23
“Невероятный дуэт”. Сексуальная Надя Дорофеева поделилась снимком с Димой Монатиком
16:03
"Под колпаком у ФСБ". У Порошенко рассказали, что ждет поехавших на автобусах в аннексированный Крым украинцев Видео
15:56
Социолог рассказал, как Запад может лишить Россию ресурсов на гибридную войну
15:53
"Бомонд, Гамлет и Хумора": стали известны самые необычные имена, которые украинцы дают детям
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять