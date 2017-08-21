Кража века в Норвежском музее: неизвестные похитили 400 экспонатов времен викингов.

В Норвегии из университетского музея в городе Берген неизвестные похитили 400 экспонатов времен викингов.

Об этом пишет kp.ua, ссылаясь на издание The Local.

"Если украденные предметы не вернут, это, безусловно, будет самым страшным событием в 200-летней истории Норвежского музея", — сказал директор музея Хенрик фон Ахен.

Кража произошла почти две недели назад, но официально о ней сообщили только сейчас.

Злоумышленники проникли на седьмой этаж здания, где экспонаты были размещены в ожидании их переноса в более надежное хранилище, по внешним лесам, установленным перед фасадом музея.

Напомним, у известного украинского художника Марчука украли картины.