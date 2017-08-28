Брат Немцова считает, что Серебренников нарушил основной принцип власти РФ

Режиссер "хотел быть чистеньким, строил из себя свободного художника, европейца", отметил Эйдман.
Публицист, социолог, двоюродный брат убитого российского оппозиционера Бориса Немцова Игорь Эйдман считает, что режиссер Кирилл Серебренников нарушил основной принцип власти РФ — "если ты хлебаешь из нашего бюджетного корыта, — должен так же хрюкать, вонять и жрать дерьмо, как и мы".
Об этом он написал в Facebook.
В то же время эксперт подчеркнул, что тот "хотел быть чистеньким, строил из себя свободного художника, европейца".
"Чем безумно раздражал Мединского (министр культуры России Владимир Мединский — Ред.), а возможно, и самого Путина (российский президент Владимир Путин — Ред.). За это и поплатился", — отметил Эйдман.
По словам социолога, "власти продемонстрировали нашим "мастерам культуры", как наказывают "нарушителей конвенции". "Что бы знали: приказано вонять и смердеть — воняйте и смердите, не отвлекаясь", — добавил публицист.
"Ставьте не всякую постмодернистскую парфюмерную дребедень, а пахнущие патриотическими портянками уставшего в походе бойца православно-шовинистические эпопеи. Этим уже давно воняет с телеэкранов, скоро ждите во всех театрах страны...", — подчеркнул аналитик.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что Кирилла Серебренникова задержали по подозрению в хищении десятков миллионов рублей, выделенных в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа".