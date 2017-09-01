Яркий сентябрь: лучшие события месяца

1 сентября 2017, 16:12

В течение месяца требовательный киевский меломан сможет получить все, что пожелает — от эмбиента и трип-хопа до глубокого неспешного хауса.

Нино Катамадзе выступит в Киеве 28 сентября

Первый месяц осени — это время, когда ты ещё не до конца смирился с уходом лета и стараешься наслаждаться последними тёплыми днями максимально продуктивно.

"Главред" ознакомился с мероприятиями, которые пройдут в Киеве в сентябре, и выбрал для вас самые интересные, на наш взгляд, из них.

 

1 сентября

Telefon Tel Aviv Live

L8 Park

Осень начнётся лайвом от Telefon Tel Aviv — культовой американской IDM-группы. Дуэт образовался в 1999 году, однако в 2009, после смерти одного из участников, временно прекратил своё существование. Вновь о Telefon Tel Aviv мы услышали уже в 2016 году, после тура Moderat, который первые разогревали. 1 сентября Telefon Tel Aviv выступят в столичном L8 Park. Вечеринка пройдёт в полной темноте и дресс-код, соответственно, чёрный.

 

1 сентября

Basside x Сesqeaux

Зеленый театр

Культовая столичная локация Зелёный театр заработает всего на одну ночь. Всё это — ради большой вечеринки от проекта #Basside. В программе — танцы, отрыв и хорошие воспоминания. Если вы раньше не бывали в Зелёном театре, то у вас появилась уникальная возможность исправить это недоразумение.

 

1-2 сентября

Белые ночи vol.5

Арт-завод "Платформа"

Белые ночи — двухдневная вечеринка, которая проходит в Киеве дважды в год. На это время арт-завод "Платформа" превращается в настоящую сказку: музыки, наслаждения и метафана. Хедлайнерами первого дня Белых ночей станет группа Kadebostany, главным гостем второго — Apashe. В целом здесь выступит более 80 артистов, музыка которых поможет вам провести выходные как один длинный праздник.

 

7-17 сентября

ГогольFest. Ковчег

ВДНХ

7 сентября в Киеве стартует самый масштабный арт-фестиваль Украины ГогольFest. Тема фестиваля "Ковчег" — как символ спасения, в том числе, от обилия трешевой информации. В течение этих дней на ВДНХ будут проходить мастер-классы, лекции, концерты, медиа-инсталляции, шоу и многое другое. На фестивале расположится несколько музыкальных сцен. Советуем обратить внимание на сцену "Фонтан" от Old Fashioned Radio — смесь новой украинской музыки и французского джаза, где выступит французский дуэт аккордеонистов Марсель Лоффлер и Доми Эморин, а также множество других украинских и зарубежных исполнителей.

 

14 сентября

Выставка улиток

Киевский городской дом природы

В Киеве состоится выставка гигантских африканских сухопутных улиток. Только подумайте — более 30 видов и вариантов расцветок, Ахатины, Архахатины и их ближайшие родственники. На выставке даже будут представители Ахатины Ахатины, которые считаются самыми крупными улитками на Земле (до 39 см в длину!). Интересное событие как для детей, так и для взрослых — особенно с учётом популярности Ахатинов как домашних любимцев в наших краях.

 

16 сентября

Концерт Booka Shade

CHI by Decadence House

В Киеве снова выступит немецкий электронный дуэт Booka Shade. В этом году команда участвовала в фестивалях Coachella, Glastonbury, Rock Werchter, Red Rocks, Lollapalooza, Montreux Jazz Festival — и это далеко не весь список. Выступления группы неоднократно входили в Топ-5 лучших лайвов мира по версии Resident Advisor, а их последнее детище Galvany Street записано в тесной коллаборации с вокалистами Крейгом Уокером, Дэниелом Спенсером и Урдуром (бывшим вокалистом GusGus).

 

16 сентября

L8 Park Legends: Blond:ish (Kompakt/Get Physical/UK)

L8 Park

Британский электронный дуэт Blond:ish развенчивает все стереотипы о блондинках. Их дебютная пластинка "Welcome to the Present" — это многообразие электронных жанров: от эмбиента и трип-хопа до глубокого неспешного хауса. Две талантливые техно-исполнительницы везут в столицу свой сет, чтобы наполнить стены клуба L8 Park правильными вибрациями.

 

16 сентября

Схема

Киностудия им. Довженко

Альтернатива на вечер 16 сентября — культовый рейв "Схема". В программе, как и всегда, полное музыкальное погружение, световая инсталляция и вечеринка до позднего утра.

 

23 сентября

Уличная еда

Арт-завод "Платформа"

Фестиваль уличной еды — это многообразие предложений для ваших вкусовых рецепторов. На фестивале у вас будет возможность познакомиться с самыми разными кухнями и попробовать новые блюда, а также приятно провести время в компании таких же ценителей, послушать музыку и развлечь себя крутыми фотографиями на легендарных фестивальных фотозонах.

 

28 сентября

Концерт Нино Катамадзе

Atlas

Большой сольный концерт Нино Катамадзе & Insight. В прошлом году коллектив выпустил пластинку Yellow, которая стала гармоничным продолжением "цветного" концепта в названии альбомов и дополнительным ярким цветом в музыкальной палитре Нино Катамадзе и группы Insight. Песни группы заставляют размышлять о вечности жизни человека, сопереживать, думать, сострадать и надеяться. Это умная музыка для ценителей серьезного искусства. Встречу назначают на 28 сентября.

 

29 сентября

Вечеринка Solomun (Diynamic Music)

CHI by Decadence House

29 сентября в модном столичном клубе CHI выступит один из лучших диджеев мира последних лет Solomun. Его талант признают ветераны диджейского цеха, в его музыке есть все, что нужно: глубокий бас, яркие мелодии, цепкий грув и множество сторонних влияний — рок, поп-музыка, хип-хоп, фанк. Solomun в равной степени успешно ремикширует хиты Lana Del Rey, Interpol, Foals, Tiga и Moderat. Уже в конце сентября вы сможете услышать его сет вживую.

Анастасия Волокита

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музыка Киев культура анонс Нино Катамадзе Анастасия Волокита ГогольФест Telefon Tel Aviv Live
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