На Форуме издателей во Львове представят серию книг, написанных художниками

С 13 по 17 сентября во Львове пройдет 24-й Форум издателей, а 15-го в его рамках в Художественном объединении "Дзиґа" выступят художник и писатель Юрий Лейдерман, а также основатель галереи и издательства Vozdvizhenka Arts House Виктор Савкин. Они представят публике серию книг, написанных художниками и писателями в одном лице. Среди них будут плоды работы Леонида Войцехова, Александра Мильштейна и самого Лейдермана.

"Тексты для этих авторов являются таким же выразительным средством, как кисть или карандаш. И именно в форме книги есть лучшая возможность использовать их вместе. Тексты и рисунки, которые сами по себе являются отдельными арт-объектами, для читателя образуют один нарратив. Таких авторов очень мало", — рассказывает Савкин.

На презентации Юрий и Виктор поднимут вопрос необходимости подобных изданий, зачитают свои любимые отрывки из книг, разберут творческие методы авторов и причину обращения к тексту каждого из них.

Юрий Лейдерман — один из главных художников одесской концептуальной группы, лауреат поэтической премии Андрея Белого и автор многочисленных статей об искусстве. Он действительно легендарная фигура в истории отечественного искусства. Именно Юрий является сооснователем одного из важнейших течений позднего концептуализма — арт-группы Инспекция "Медицинская герменевтика".

На презентации можно будет увидеть некоторые иллюстрации, которые вошли в новую книгу издательства Vozdvizhenka Arts House — сборник "Пятиполь" Александра Мильштейна. Примечательно, что автор сам проиллюстрировал свою книгу. Взглянуть на работы можно будет до 25 сентября включительно.

Это третья книга в издательской серии "Воздвиженки" наряду с "Проектами" Войцехова и "Моабитскими хрониками" Лейдермана, которая интересна нам в первую очередь тем, что написана художником.

"Книга Александра Мильштейна была издана накануне Львовского книжного форума, поэтому кроме презентации мы подготовили выставку "Окна в пятиполь". Экспозиция работ художника представлена в галерее "Дзиґа", что является прекрасной возможностью для посетителей Форума увидеть большинство работ Мильштейна, вошедших в его же книгу", — комментирует Виктор Савкив.

Анастасия Волокита

фото: 32vozdvizhenka.com