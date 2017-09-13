Лия Ахеджакова пожаловалась на угрозы: сдохнешь не своей смертью, в грязном подъезде

Известная российская актриса Лия Ахеджакова, которая поддерживает Украину, рассказала, что получает в свой адрес угрозы, но мыслей об эмиграции из РФ не допускает.

Об этом она рассказала в интервью "Радио Свобода".

Ахеджакова подчеркивает, что никогда не видела "жертв пропаганды" вживую.

"Я не знаю, вижу их только по телевизору. Клянусь! А в жизни — ни разу. Может быть, когда-нибудь встречу, и это станет последним днем в моей жизни. Вот письма пишут: "Ты сдохнешь не своей смертью, в грязном подъезде!" А в конце письма стоит крест", — шокирует рассказом легендарная актриса.

"Я намертво связана с русским языком. И — все, на этом кончено. Иногда я встречаю русских актеров, сумевших преодолеть это страшное препятствие. Но я не столь талантлива, чтобы блестяще выучить язык на старости лет. Петь я не могу, танцевать, увы, тоже. Я на такое не способна. Во-первых, для меня важен привычный московский круг общения. Без него не могу. Во-вторых, мне здесь страшно, но очень интересно. Я не отношусь к людям, способным видеть вокруг себя только черное", — признается она.

Лия Меджидовна заявляет, что, в России есть города, отказывающиеся принять спектакли, где она занята.

"Боятся, отказывают в аренде зала. К примеру, я очень опасалась ехать в Тюмень. Да, в Тюмени были листовки, порхавшие по всему фойе. Люди, пришедшие на спектакль, их в урны выбрасывали. Одну из них я сохранила. Что там было написано?! "Русофобка, ненавидит русский народ, 5-я колонна, они хотят Майдана, оранжевая революция", словом, какая-то непроходимая чушь! Весь набор про "печеньки от ЦРУ"", — подчеркивает она.

От имени звезды создают фейковые аккаунты в Twitter, а недавно — взломали ее сайт, где актриса общалась на тему культуры.

"Недавно мне начали звонить друзья со всего мира, узнавшие через ФБ, что якобы я умираю с инсультом в московской городской больнице №2", — рассказала звезда о распространении фейковых новостей о себе, добавляя, что она уже "стреляная".

Напомним, Ахеджакову называют русофобкой из-за ее политических взглядов и поддержки украинского народа.