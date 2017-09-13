Ігор Лисов організував для школярів майстер-клас з чемпіонами

Здоров'я підростаючого покоління і спорт тісно пов'язані. І найкращий спосіб залучити до нього дитину — це подати власний приклад. Ще краще, коли за справу беруться відомі спортсмени.

На днях Федерація України зі стрибків у воду провела майстер-клас для учнів ліцею №227 міста Києва. Олімпійський урок, на якому діти могли потренувати свої спортивні навички, провели головний тренер збірної України зі стрибків у воду Токмачова Тамара Володимирівна, Заслужений майстер спорту, бронзовий призер Чемпіонату світу 2017 р. Колодій Олег, а також Заслужений майстер спорту і чемпіон Європи 2017 р. Письменська Анна.

Як розказав президент Федерації України зі стрибків у воду Лисов Ігор Володимирович: "Спорт є важливою складовою загальної культури та здорового способу життя кожної людини. І дуже важливо ще з ранніх років виховувати у дітей любов до спорту, розповідати про його користь, знайомити з його різними видами, залучати до спортивних гуртків і секцій.

Щорічно європейські чемпіони, спортсмени збірної команди зі стрибків у воду разом із тренерами Федерації України зі стрибків у воду проводять в столичному Центрі спорту "Ліко" майстер-класи для всіх бажаючих школярів познайомитися зі світом спорту і виховання їх фізичної культури".

"Подібні олімпійські уроки дуже важливі для виховання сучасної молоді, адже бачачи в своїх наставниках відомих спортсменів, діти тягнутимуться до них, намагатимуться і собі ставати кращими.

І можливо, серед цих учнів вже скоро ми побачимо майбутніх чемпіонів, які прославлятимуть Україну на світовій спортивній арені", — відзначив Ігор Лисов.

Також під час майстер-класу діти мали можливість поспілкуватися з спортсменами і дізналися багато нового та цікавого про національну збірну команду України зі стрибків у воду, історію даного виду спорту, а також отримали приємні спортивні подарунки.