Braty и "Сестры": в Киеве открывается выставка братьев Костенко

21 сентября 2017, 15:04

В арт-пространстве Bereznitsky Aesthetics покажут работы, ранее экспонировавшиеся в Венеции.

  • Братья Костенко
  • Braty и "Сестры": в Киеве открывается выставка братьев Костенко
  • Braty и "Сестры": в Киеве открывается выставка братьев Костенко

С 23 сентября по 23 октября в арт-пространстве Bereznitsky Aesthetics пройдет выставка "Сестры" украинских художников Ивана и Василия Костенко, более известных как Braty. Летом серия с успехом выставлялась в Венеции. Куратором проекта выступает директор Kyiv Art Week и куратор проектов агентства Bereznitsky Aesthetics Мария Вторушина.

Художники через опыт женщин своей семьи исследуют, как общественное устройство и идеология СССР исказили представление о личном счастье женщины. Работы серии "Сестры" обнажают миф, который заставлял женщин советского времени считать любовь наградой за старания во благо других, во благо родины. Старшее поколение до сих пор живет по этому принципу, все еще не задумываясь о том, что любовь — не медаль за выслугу лет.

Братья Костенко впервые обращаются к собственной фотографии, продолжая работать в технике коллажа. Моделями стали близкие женщины художников: мама, бабушка, тетя, сестры и племянницы. Braty дополнили цветным глитчем фотографии, на которых запечатлены привычные бытовые ситуации. Этот прием — способ привести родных женщин в современный мир, снять с них гиперответственность, украсить их жизнь.

""Сестры" — очень личный проект. Это наш эксперимент: история о нашей семье и ее женщинах. Съемки проходили непринужденно: женщины занимались хозяйством и своими повседневными делами, а потом отвлекались на фотоаппарат и позировали для нас. Так мы проводили свои совместные каникулы. Позже мы решили их доработать и показать, как эти женщины ладят и общаются с современным миром", — комментируют серию Иван и Василий Костенко.

"Снимки стилистически напоминают неформальную документальную фотографию 70-х годов. Прием отсылает нас к критике "норм", зафиксированных в то время, и накладывающих множественные табу на телесность. Понятие женственности было подчинено функциям, выполнения которых требовало от женщины тоталитарное государство. В современной западной культуре женщине гораздо проще понять, что делает ее счастливой. Наш венецианский эксперимент показал, что европейцы воспринимают поколение людей, живших в СССР, как травмированное. Говоря об этих мифах, мы можем их пережить и выработать более гуманные и комфортные пути социальных взаимодействий", — рассказывает куратор проекта Мария Вторушина.

В июле выставка "Сестры" была с успехом представлена в Kokonton Gallery в Венеции. Теперь новые работы братьев Костенко смогут увидеть киевляне и гости города.

Где: Bereznitsky Aesthetics, ул.Воздвиженская, 34, Киев

Когда: 23 сентября – 23 октября

График работы выставки в Киеве:

Пн–Сб: 9:00 – 21:00

Вс: 10:00 – 20:00

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