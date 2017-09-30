Звезда фильма "Такси" попал в чистилище "Миротворца"

Французский актер, исполнитель главной роли в фильме "Такси" и его продолжениях Сами Насери попал в "чистилище" организации "Миротворец".

Артиста занесли в базу вечером 29 сентября, говорится на сайте активистов.

По их данным, он, в частности, пошел на сознательное нарушение границы Украины для проникновения в захваченный РФ Крым.

"Участник попыток легализации аннексии АР… Россией", — такие обвинения выдвинуты звезде.

Ранее Министерство культуры по представлению Службы безопасности Украины внесло 27 человек в перечень лиц, представляющих угрозу нацбезопасности, в частности, в "черном списке" оказались американский актер Стивен Сигал, российские исполнители Надежда Бабкина и Стас Пьеха.