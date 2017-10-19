Фильм-призер Берлинале о жизни подростков во время войны на Донбассе выходит в Украине

26 октября в украинский прокат выходит фильм-призер Берлинале — документальная лента "Школа №3" о жизни подростков во время войны на Донбассе. Режиссеры фильма — Георг Жено и Лиза Смит.

По информации пресс-службы компании "Артхаус Трафик", "Школа №3" – это история тринадцати школьников из Николаевки Донецкой области, которые стали свидетелями боевых действий в родном городе. Фильм состоит из их монологов.

Мировая премьера фильма прошла в рамках 67-го Берлинского кинофестиваля, где "Школа №3" была отмечена Гран-при секции Generation 14plus, посвященной фильмам о детях и для детей. Вместе с премией авторы фильма получили 7 500 евро.

Желая поддержать развитие Николаевки, создатели "Школы №3" — Tabor Production при сотрудничестве с "Театром переселенца" и Платформой современного искусства Playground.DOС объявили о конкурсе на получение гранта в размере 20 000 гривен для социально-культурных проектов. Принять участие в конкурсе могут все желающие: для этого нужно иметь идею и заполнить заявку.

В Украине фильм впервые увидели гости Одесского кинофестиваля, а осенью киевская премьера картины прошла в рамках фестиваля "Новое немецкое кино".

В основе "Школы №3" — документальная постановка "Моя Николаевка" Натальи Ворожбит и Георга Жено.

Ворожбит — украинский драматург, представительница направления "новая драма", режиссер, сценарист, сооснователь проекта "Театр переселенца". Наталья также является сценаристом ленты "Киборги" и фильма "Ворошиловград" по одноименному роману Сергея Жадана.

Георг Жено — один из основателей и куратор документального театрального проекта "Театр.doc", автор более 80 театральных проектов в Восточной Европе.

Лиза Смит — выпускница международных киномастерских, автор нескольких короткометражных работ. "Школа №3" — ее дебютный полнометражный фильм.

Стоит отметить, что фильм "Школа №3" получил Гран-при на международном кинофестивале "Берлианале" в категории 14+ в 2017 году.

Видео: Tabor Production