Сеть порвало признание Ады Роговцевой: путь в Россию мне закрыт

19 октября 2017, 15:57

Подписчики благодарят актрису за ее позицию.

Ада Рогвцева.

Известная украинская актриса Ада Роговцева, которая в июле отметила свое 80-летие, потрясла Сеть своим признанием, почему не может выступать перед российскими зрителями.

Об этом написали волонтеры "Повернись живым" на своей странице в Facebook.

"Теперь путь в Россию мне закрыт. Но это не они меня закрыли. Это я закрыла для себя возможность там работать. Потому что, когда продюсер еще полгода назад меня позвал, говорит, что приезжай, тут же представления, надо, чтобы ты играла! А я говорю: а скажи мне, к кому я буду обращаться своим открытым сердцем, своей душой? Они меня услышат? Они считают меня своей ... Считали до некоторого времени. Но сейчас я не могу их считать своими, потому что они против моей земли ...", — рассказала актриса.

За девять часов с момента публикации, признание актрисы собрало более 70 комментариев, более 3 тысяч лайков,  более 500 перепостов.

Подписчики благодарят актрису за ее позицию: "Велика актриса і велика ЛЮДИНА ! Вона закрила сама собі великі заробітки у РФ, а наші можновладці не можуть від цього відмовитись. Низькі ,підлі людці".

 "Дуже Вам дякую за вашу позицію", "Браво", "Справжня українка", "Ви наша гордiсть!!!!!", "Такі люди були завжди гарним прикладом. Дякую. Ви є зірка України. СЛАВА Україні. ГЕРОЯМ СЛАВА",  "ОЦЕ! Є ПАТР!ОТИЗМ,БЕЗ ПАФОСУ ! БИТТЯ В ГРУДИ...ВКЛОНЯЮСЬ ДО ЗЕМЛ!, МОЛЮСЯ ЗА ЗДОРОВ'Я", "Честь і шана кожному справжньому патріоту. Дякую Вам, Адо Миколаївно, за велич у всьому",  "Яка сильна і розумна жінка! Чесність не перед людьми — чесність перш за усе перед собою! Люблю і дуже поважаю вас, Адо Миколаївно. Спасибі", "Браво, пані Адо. Велика людина та патріот. Любимо та поважаємо за мудрість та мужність бути ЛЮДИНОЮ))", "Доброта, розум, талант! Хай Бог пошле здоров'я,довгого віку, творчих успіхів! Поважаємо, цінуємо, любимо!!!", "Ада Миколаівна! Ви завжди були і залишаєтесь еталоном краси, мудрості, порядності і таланту! Дай Вам,Боже, здоров'я і творчих успіхів ще на багато років! Ви — гордість українського народу! Ада Миколаівна! Ви завжди були і залишаєтесь еталоном краси, мудрості, порядності і таланту! Дай Вам, Боже, здоров'я і творчих успіхів ще на багато років! Ви- гордість українського народу!, — пишут в комментариях.

Напомним, Ада Роговцева известна своей активной общественной позицией: она первой в 2014 году публично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом не допустить войны.

Сейчас актриса ездит на передовую с выступлениями, чтобы поддержать боевой дух наших защитников. Украинская прима восхищает своим оптимизмом и чувством юмора.

фото: censor.net.ua

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