Аудиторы проверили и не нашли фактов хищении государственных средств на "Евровидении-2017"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), которая отвечала за организацию и проведение "Евровидения-2017", не прибегала к системным нарушениям и злоупотреблениям, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств.

Об этом заявила на брифинге председатель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова, пишет kp.ua.

"Государственной аудиторской службой при проведении контрольного мероприятия не было найдено каких-то системных нарушений законодательства или злоупотреблений, которые бы свидетельствовали о хищении государственных средств при проведении песенного конкурса", — сказала Гаврилова.

По мнению главы Госаудитслужбы, выявленные нарушения касаются незначительных вопросов стоимости услуг по уборке, разгрузке технического оборудования и предоставления автомобильных услуг.

"Это нарушения, которые всегда могут быть", — подчеркнула она.

Гаврилова опровергла информацию о якобы выявлении других нарушений на общую сумму 468 700 000 грн. По ее мнению, речь идет не о нарушении законодательства, а неправильной трактовке бухгалтерского учета.

"Это нарушение ведения бухгалтерского учета, утверждает Гаврилова. — Например, неотражение в учете кредиторской задолженности — как неоформление права собственности на видеоматериалы. Также были проведены хозяйственные операции по процедурам закупки — 85 процедур — с отдельными несоблюдениями норм по оформлению и проведению закупок... Сегодня, к сожалению, в СМИ муссируется тема, что это убытки, хищения, злоупотребления. Нет, это нарушение ведения учета и нарушение законодательства закупок по оформлению и проведению процедур.

Также глава Госаудитслужбы сообщила, что материалы ревизии переданы в правоохранительные органы и в Кабмин.

Напомним, Руслан Квинта стал музыкальным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2018".