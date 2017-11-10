Власть подворовывает, Джамала наплакала "Евровидение". Самые циничные слова Задорнова об Украине

Российский писатель-сатирик Михаил Задорнов стал популярным благодаря шуткам о разных национальностях, в частности, критике в адрес "тупых американцев", он активно высказывался и в адрес Украины и ее граждан.

После начала агрессии со стороны РФ против нашей страны, юморист начал позволять себе более серьезные, политические остроты.

Десять самых циничных и невыгодных для литератора цитат собрал "Обозреватель":

"Украинская власть подворовывает гранды, транши, а так как она еще и не занимается экономикой в силу своей бездарности, им нужна Россия, для того, чтобы оправдывать свою бездарность";

"Джамала наплакала "Евровидение" для страны, у которой денег на "Евровидение" — наплакал кот";

"Украина войдет в историю как народ, который решил, что не хочет жить плохо, и стал жить еще хуже";

"Кстати, Майдан разбежался или у олигархов еще хватает денег его содержать?";

"Мне кажется, надо немедленно приводить в боевое состояние всю нашу армию. Ответить на те провокационные обстрелы, которые ведутся с украинской стороны по российской земле";

Новая пословица: если Украину не принимают в ЕС, Украина принимает ЕС у себя. — Михаил Задорнов (@mnzadornov) May 16, 2016

"У меня пенка украинская, ей даже бриться нельзя. Конфеты есть нельзя";

"А Кличко! Как вам нравится этот человек, который воспитан был советской семьей, которого воспитала советская школа бокса, между прочим… Он платит налоги в Германии и хочет прилепить Украину к Европе… Хочет подсунуть, подложить Украину под Европу, а ведь такой был классный наш богатырь когда-то";

"В России украинских журналистов никто в плен не берет, мешки на головы не надевает. Хотя украинские журналисты о России говорят в гораздо более оскорбительном тоне, нежели наши журналисты про Украину. В украинских СМИ Путина не раз сравнивали с Гитлером";

"Безусловно, Америке надо было снова организовать серьезную провокацию (о катастрофе "Боинга-777" в Донецкой области — Ред.), чтобы иметь право ввести НАТОвские войска "миротворцев" на территорию Восточной Украины. Если из-за терактов 11 сентября погибли тысячи американцев, что такое для них примерно 300 погибших пассажиров Боинга? И неслучайно был вычислен именно этот полет, ведь этим рейсом летели и американцы! Американским политикам не жалко никого, в том числе и своих. Это тщательно спланированная акция. Украинские военные ее реализовали вместе с американскими специалистами";

"В заключение могу повторить лишь одно — нигде в мире так не переживают из-за того, что происходит на Украине, как в России. И к украинцам относятся, как к братьям. Все претензии только к фашиствующему "Правому сектору" и к тем, кто потакает фашистам".

Напомним, Михаил Задорнов умер 9 ноября на 70 году жизни, у него был рак — опухоль находилась в головном мозге, юморист проходил курс лечения. Узнать больше о жизни сатирика можно здесь.

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