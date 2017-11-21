ТОП-10 лучших обложек музыкальных альбомов XXI века, опубликованы фото

Составлен рейтинг лучших обложек музыкальных альбомов XXI века.

В списке, опубликованом изданием NME, всего 22 позиции.

Лидером признали конверт пластинки "Holy Fire" британской группы Foals. Дизайнером обложки выступил Лейф Подхайски, он создал ее на основе оригинальной фотографии Томаса Неббии.

На второй строчке оказался диск "To Pimp a Butterfly" хип-хоп-исполнителя Кендрика Ламара. Обложку выполнил Влад Сепетов.

На третьем месте — релиз британского рэпера The Streets под названием "Original Pirate Material", который использовал для оформления снимок немецкого фотографа Рут Блис Люксембург.

В десятку также вошли альбомы "Currents" коллектива Tame Impala, "Is This It" рокеров The Strokes, вторая студийная запись группы Run the Jewels, "My Beautiful Dark Twisted Fantasy" Канье Уэста, "The Next Day" Дэвида Боуи, "Blonde" Фрэнка Оушена и "Hail to the Thief" группы Radiohead.

Список завершает обложка диска "Gang Signs & Prayer" грайм-музыканта Stormzy.

Напомним, в США обнародовали традиционный рейтинг самых сексуальных мужчин мира.

фото: nme.com