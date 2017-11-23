"Все затихнет, будем ездить". Звезда телесериала "Сваты" отреагировал на решение СБУ

Российский актер Федор Добронравов, который прославился ролью в комедийном телесериале "Сваты", прокомментировал запрет на въезд в Украину, вынесенный ему СБУ за гастроли в оккупированном Крыму.

"Я об этом не знаю, не посещал Крым. Это опять фейки какие-то, запускают же. Я уже пять лет не езжу в эту страну. Все затихнет — будем ездить так же, как и ездили. Я в это свято верю и молюсь", - сказал он в интервью на российском телевидении.

Напомним, ранее СБУ наказала актера из "Сватов" трехлетним запретом на посещение Украины.