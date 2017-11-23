Фильм о донбасском мальчике победил на международном кинофестивале

Документальная украинская лента "The Distant Barking of Dogs" (режиссер − Simon Lereng Wilmont) одержала победу на фестивале документальных фильмов IDFA в Амстердаме.

Соответствующее сообщение сегодня, в четверг, 23 ноября, опубликовал в Facebook ассистент режиссера фильма Азад Сафаров.

"Документалка об Украине победила на первом же крупном Фестивале документалок - IDFA!! (Амстердам). Наша документалка про мальчика Олежку, растущего рядом с войной на востоке! Мы снимали ее вдвоем с режиссером с 2015 по 2017 годы. Фильм, где впервые в титрах я в статусе ассистента режиссера) А вне титров - локал фиксер, переводчик, ответственный за безопасность и т.д.", - говорится в тексте.

Фильм "The Distant Barking of Dogs" рассказывает историю мальчика Олега, который взрослеет в реалиях войны на Донбассе.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на украинском Донбассе прошел фестиваль документальных фильмов "86:Послесловие".

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