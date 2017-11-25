Певица Руслана рассказала о поездках в "ДНР"

Певица Руслана Лыжичко заявила, что ездила в захваченный боевиками самопровозглашенной "ДНР" Донецк пять раз.

Первая поездка была связана с трагедией под Иловайском, рассказала исполнительница в интервью "Громадському".

"Мне было дико, что мы формируем армию, но не занимаемся каждым солдатом. Нам все равно, что произошло с тем одним украинским солдатом, который, к примеру, попал в плен. Это не армия!", — отметила собеседница.

По ее словам, "мы не будем иметь сильную армию, если не будем бороться за каждого своего воина". "Я ездила в Донецк пять раз. После Иловайска я приехала, и мне хотелось дать какую-то информацию людям, потому что на тот момент разворачивалась одна из крупнейших информационных войн", — добавила артистка.

"Такого, наверное, сильного, агрессивного наполнения информационного пространства никогда не было. Тогда нас всех растрясти, разозлили. Тогда, наверное, хотели разогнать войну по полной программе. Не удалось", — сказала она.

"Лично привезла с собой 42 парня, двое из них были родителями еще нерожденных детей. Я счастлива, что удалось, даже ценой критики. Да это и не имело значения. Один из тех парней, которого я привезла — это снайпер из батальона "Донбасс", — утверждает Руслана.

"Это был двоюродный брат певицы Жени Власовой. Она мне позвонила и сказала: "Я тебя очень, очень прошу: сделай все, что можешь, потому что никто меня не слышит, и никто мне не поможет. Мой брат там", — заявила певица.

Напомним, 20 сентября в Киеве во время грозы в дом Руслана Лыжичко попала молния, из-за чего обгорели конструкции здания, перегорели шины заземления в электрических щитках, вышло из строя электричество.